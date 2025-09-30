Cheik Kane responde a Abascal tras decir que hay que hundir el Open Arms: "Si lo viera con sus ojos, sería el primero en ayudar"

Andrea Ropero entrevista a Cheik Kane, un joven que llegó a España en cayuco y ahora es modelo de firmas de lujo. En este vídeo manda un mensaje a los que criminalizan la migración: "La mayoría venimos a trabajar y buscar una vida mejor".

Frente a los discursos negativos sobre la migración, Andrea Ropero conoce la historia de Cheik Kane, un joven senegalés que llegó a España hace cuatro años en un cayuco y ahora trabaja en nuestro país como modelo para firmas de lujo.

En el vídeo sobre estas líneas, Cheik manda un mensaje a los que dicen que los inmigrantes vienen a delinquir y cobrar ayudas: "Somos necesarios y la mayoría de nosotros venimos a trabajar, a buscar una vida mejor y ayudar a nuestra familia".

Sobre las palabras de Abascal, en las que decía que había que hundir barcos de rescate como el Open Arms, Cheik asegura que "hablar por hablar es fácil", pero que si el líder de Vox fuera en uno de estos barcos de rescate "si lo viera con sus propios ojos, sería el primero que les iría a ayudar".

Actualmente, Cheik asegura que "estoy trabajando y pagando mis impuestos" y, además, ayuda a su familia en Senegal: "Pago la escuela de mis hermanas y mi madre y mi padre están muy contentos".

Su sueño, apunta, es desfilar en la New York Fashion Week: "Siempre con esperanza las cosas se hacen realidad", afirma.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.