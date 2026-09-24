Oscar Camps, director de Open Arms: "Hay 16 flujos marítimos mortales en el mundo y el Mediterráneo es el peor"

Oscar Camps alerta en Cara al Show sobre lo mortíferas que son las rutas marítimas migratorias y describe el Mediterráneo como una fosa común, mientras denuncia que las tragedias se han normalizado y Europa deja que el mar haga "el trabajo sucio".

El Mediterráneo, escenario habitual de vacaciones y turismo para millones de personas, es también una de las principales rutas utilizadas por personas que intentan alcanzar Europa por mar. Oscar Camps pone el foco en esta contradicción durante su entrevista con Marc Giró en Cara al Show.

El director de Open Arms deja en esta entrevista un recado a Pedro Sánchez por la gestión de la crisis humanitaria en Ceuta y señala que "si encargas la responsabilidad de una parte de la vigilancia de las fronteras y de la gestión migratoria a terceros países para que hagan el trabajo sucio, te expones a no tener el control".

El activista recuerda que esta situación no solo se da en Ceuta, sino también en todas las fronteras europeas y echa la vista atrás a la crisis de Grecia: "Llegaban miles de personas que no eran atendidas por nadie, ni por el Gobierno griego ni por la Unión Europea. Así entraron 900.000 personas. Lo que más me sorprendió fue ver a gente que se ahogaba allí mismo y ninguna Administración hacía nada. Y eso, en Europa. Imagínate lo que está pasando en Libia y en otros lugares".

Camps explica que la "necesidad de huir" siempre está presente y es inherente a la humanidad. "Si no nos ha detenido una glaciación, no nos va a detener un metro más de concertina o el mar Mediterráneo", reflexiona. Así, cuando una frontera se cierra, necesariamente, otra se abre.

El activitsta analiza los 16 flujos migratorios marítimos que hay en el mundo. "Son mortales y el peor, desde hace mucho tiempo, es el Mediterráneo", lamenta. La conclusión es escalofriante: "El Mediterráneo es una fosa común". "Y en él chapoteamos en verano tranquilamente. Eso es increíble", señala el presentador.

Camps explica que los naufragios y las desapariciones de embarcaciones no constituyen episodios aislados, sino que forman parte de una sucesión de tragedias que se repite desde hace años. Son un "ritual continuo". "Sabemos dónde, cuándo y por qué ocurre. Podríamos rescatar a esas personas, pero no se hace", afirma durante la entrevista en el programa de laSexta.

"Veraneamos en el mismo mar. Cogemos aviones y vamos a islas y buscamos un lugar para cenar cerca del mar. Un mar que se ha tragado a familias enteras", afirma.

Para Camps, uno de los problemas fundamentales es que las tragedias dejan de provocar la misma reacción social: "Nos hemos acostumbrado". Además, vincula esa normalización con la política migratoria europea: "Aquí es donde interviene esta política migratoria que no rescatamos del mar, que sea él el que haga el trabajo sucio".

También dedica unas palabras a los discursos abiertamente racistas de la extrema derecha y lamenta que ya no causen indignación en la ciudadanía.

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