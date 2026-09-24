"71.000 personas, las mismas que llevábamos rescatadas con Open Arms": la sobrecogedora sensación de Oscar Camps en el Camp Nou

Una cifra aparentemente rutinaria durante un partido de fútbol terminó provocando un recuerdo imposible de olvidar para el director de Open Arms: "Me vinieron a la cabeza todas las personas que no pudimos rescatar".

¿Qué hay detrás de cada persona que huye? ¿Hay un territorio devastado? ¿Un conflicto olvidado que ha puesto a unas personas en una situación imposible? reflexiona en el plató de Cara al Show Óscar Camps.

Después de años participando en rescates, el fundador de ONG Proactiva Open Arms recuerda una escena que le impactó especialmente. Fue durante un partido en el Camp Nou, cuando el speaker anunció que "71.000 personas habían acudido al estadio". "Las vi juntas, a todas, y me impresionó muchísimo. Me sobrecogió", recuerda Camps.

Aquella cifra le hizo pensar en las personas que habían pasado por sus rescates: "Me vinieron a la cabeza todas las personas a las que no llegamos a tiempo, a las que perdimos", lamenta.

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