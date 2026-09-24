Oscar Camps, a quienes dicen que Open Arms hace "efecto llamada" a la migración: "¿Si quitamos las ambulancias habrá menos accidentes?"

Oscar Camps responde en Cara al Show a quienes atribuyen a Open Arms un supuesto "efecto llamada" y defiende que rescatar a quien se ahoga es una obligación, mientras apunta a guerras, territorios devastados y cambio climático como causas de las migraciones.

Oscar Camps lleva más de una década respondiendo a las acusaciones de que la actividad de Open Arms puede favorecer la llegada de personas migrantes a Europa. Durante la entrevista en Cara al Show, vuelve a cuestionar ese argumento y recurre a una comparación con los servicios de emergencia. "¿Si quitamos las ambulancias habrá menos accidentes?", pregunta el fundador y director de la ONG.

"Llevo 11 años explicándolo", dice con desesperación. Camps defiende que la prioridad ante una persona que se está ahogando no puede depender de su nacionalidad, su situación administrativa o de las circunstancias que la hayan llevado hasta allí.

"Es algo que los socorristas aprenden el primer día. Cuando alguien se ahoga, lo rescatas. Luego ya le preguntarás. Ya veremos en qué situación administrativa se encuentra esta persona, de qué país es o a qué equipo de fútbol le procesa seguimiento", afirma Camps, quien es socorrista de profesión.

En este punto, Camps reclama que el debate se centre también en las razones por las que las personas abandonan sus lugares de origen. De lo que no se habla, afirma, "es de lo que hace que estas personas tengan que huir". Además, enumera diferentes circunstancias que pueden encontrarse detrás de esos desplazamientos: "O hay un territorio devastado o un conflicto olvidado o una cadena de decisiones geopolíticas que han puesto a esas personas y a sus familias en una situación imposible".

A ello suma los efectos del cambio climático, cuya influencia en los desplazamientos, asegura, será cada vez mayor. "Va a haber 90 millones de desplazados. ¿Por qué se van?", plantea Camps.

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