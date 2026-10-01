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El juego 'Jódete o baila'

Isabel Díaz Ayuso o José María Aznar, el dilema de Maruja Torres en 'Jódete o baila': "Son lo mismo"

"José María Aznar está siempre ahí, en esa asociación fecal que tiene", critica Maruja Torres mientras juega a 'Jódete o baila', el particular juego de Cara al Show en el que tiene que decidir qué personaje público le molesta más.

Isabel Díaz Ayuso o José María Aznar, el dilema de Maruja Torres en 'Jódete o baila': "Son lo mismo"

Tras hablar de su última novela, 'Cuanta más gente me jode, más buenos momentos tengo', Marc Giró propone a la periodista participar en el juego 'Jódete o baila'. El presentador de laSexta le muestra diferentes cartones con nombres de personajes públicos y Maruja Torres tiene que escoger cuál le molesta más y explicar por qué.

Entre las figuras conocidas tenemos a Elon Musk, Donald Trump, Isabel Díaz Ayuso, José María Aznar, Ursula von der Leyen o Benjamin Netanyahu. En el vídeo sobre estas líneas puedes ver cómo entre cartones, elecciones y descartes, la escritora va construyendo su particular clasificación.

*Puedes volver a ver el programa de Cara al Show con Los Javis, Nacho Duato y Maruja Torres en atresplayer.com

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