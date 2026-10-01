Isabel Díaz Ayuso o José María Aznar, el dilema de Maruja Torres en 'Jódete o baila': "Son lo mismo"

"José María Aznar está siempre ahí, en esa asociación fecal que tiene", critica Maruja Torres mientras juega a 'Jódete o baila', el particular juego de Cara al Show en el que tiene que decidir qué personaje público le molesta más.

Tras hablar de su última novela, 'Cuanta más gente me jode, más buenos momentos tengo', Marc Giró propone a la periodista participar en el juego 'Jódete o baila'. El presentador de laSexta le muestra diferentes cartones con nombres de personajes públicos y Maruja Torres tiene que escoger cuál le molesta más y explicar por qué.

Entre las figuras conocidas tenemos a Elon Musk, Donald Trump, Isabel Díaz Ayuso, José María Aznar, Ursula von der Leyen o Benjamin Netanyahu. En el vídeo sobre estas líneas puedes ver cómo entre cartones, elecciones y descartes, la escritora va construyendo su particular clasificación.

*Puedes volver a ver el programa de Cara al Show con Los Javis, Nacho Duato y Maruja Torres en atresplayer.com

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.