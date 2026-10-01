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"El futuro no está escrito"

Maruja Torres, sobre las próximas elecciones en España: "Los partidos de izquierdas se tienen que unir de una puta vez"

Maruja Torres habla en Cara al Show sobre el escenario político de cara a las próximas elecciones en España y comparte con Marc Giró su visión sobre el futuro electoral: "Hay que salir a la calle y votar izquierdas"

Maruja Torres, sobre las próximas elecciones en España: "Los partidos de izquierdas se tienen que unir de una puta vez"

"Creo que el futuro no está escrito, a pesar de todo y del pesimismo, hay que salir a la calle y votar izquierdas", afirma Maruja Torres en Cara al Show, al ser preguntada por el presentador de laSexta sobre el futuro escenario de cara a las próximas elecciones en España.

La periodista insiste en la necesidad de que las distintas fuerzas de izquierda concurran unidas: "Se tienen que unir de una puta vez", sentencia, algo que apoya el presentador del programa: "Soy la única persona de mi entorno que está convencida de que las fuerzas de izquierdas van a ganar las próximas elecciones".

*Puedes volver a ver el programa de Cara al Show con Los Javis, Nacho Duato y Maruja Torres en atresplayer.com

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