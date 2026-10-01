Maruja Torres se pronuncia sobre Ceuta: "Si rascamos, todos venimos de alguna parte"

Maruja Torres aborda en Cara al Show la situación de Ceuta y considera que el debate pone sobre la mesa una realidad que, a su juicio, "la Unión Europea, nadie, incluido nosotros, hemos querido ver".

"Ceuta nos define también y pone encima de la mesa un problema que la Unión Europea, nadie, incluido nosotros, hemos querido ver", afirma Maruja Torres en Cara al Show, sosteniendo que prefiere hablar de "una situación" antes que de un problema. "No es un problema, es una situación que va a ocurrir porque el mundo es diverso, porque la gente se ha movido", asegura.

"Mis padres llegaron a Barcelona procedentes de Murcia para trabajar y, si rascamos, todos venimos de alguna parte y hemos de querer integrarnos", sostiene Maruja Torres, criticando además el uso político que se hace de esta cuestión. "No puede ser que la extrema derecha, me refiero a PP y a Vox porque ya no distingo, esté aprovechando Ceuta para usarlos con fines", afirma.

*Puedes volver a ver el programa de Cara al Show con Los Javis, Nacho Duato y Maruja Torres en atresplayer.com

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