Maruja Torres, sobre la "voracidad sin límites" de Israel: "Es un avispero, lo peor que le puede existir en Oriente Medio es que exista Israel"

La periodista y escritora habla en Cara al Show sobre su relación con el Líbano, uno de los escenarios que más ha marcado su trayectoria como reportera y del que también habla en su último libro.

"En el libro hablas de Beirut, amas a Beirut, amas al Líbano, es uno de los grandes protagonistas de tu vida y de los reportajes de este libro, ¿los ataques de Israel al Líbano cesarán?", le pregunta Marc Giró a Maruja Torres, que recuerda uno de sus últimos viajes al país: "Tuvimos la suerte de hacer un viaje de tres semanas donde fueron pocos 'chupinazos' y no nos alcanzaron nunca porque ya nos habíamos ido". "El sur de Líbano y el sur de Beirut están siendo 'gazatizados'", afirma.

Para Maruja Torres, "Israel lo que hace es ampliarse, crear el Gran Israel". "Es un avispero", señala la escritora, denunciando su "voracidad sin límites": "Lo peor que le puede existir en Oriente Medio es que exista Israel ahí plantado".

Marc Giró le pregunta entonces quién podría ser capaz de frenar al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. "Solo podría hacerlo una comunidad, lo que llamamos occidental, que tuviera un par de narices y no tuviera ese temblor", responde la periodista, que menciona directamente a Donald Trump y plantea qué ocurriría si Estados Unidos dejara de proporcionar armamento y financiación a Israel.

*Puedes volver a ver el programa de Cara al Show con Los Javis, Nacho Duato y Maruja Torres en atresplayer.com

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