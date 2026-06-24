Nacho Duato defiende al hermano de Sánchez: "Los padres lo están pasando fatal. Daniel es extraordinario"

Nacho Duato critica que los políticos no vayan ni al teatro ni al ballet y defiende al hermano de Sánchez, Daniel: "¿Cómo te van a enchufar para ser director de orquesta de un conservatorio de Badajoz?, si fuera del Liceo de la Ópera de París...".

Marc Giró da la bienvenida al plató de Cara al Show a "un amigo del programa, el extraordinario Nacho Duato". Y es que Nacho Duato llega para darlo todo con una nueva sección: 'Nacho Ibérico'. "Con lo poco que me gustan los toros", afirma el artista, que destaca que "las banderillas son horribles".

"La vida hay que tomársela con un par de huevos", señala Nacho Duato en el plató, donde Marc Giró le explica que le tiene preparados "tres pulsadores con tres grados de censura". "Menudo eres y no quiero ningún problema legal, pero siéntete libre", afirma Marc Giró en el plató a Nacho Duato: "Yo lo que digo siempre es verdad, si el sienta mal a la gente, lo siento mucho, pero es verdad".

Por otro lado, el presentador de Cara al Show recuerda la última conversación que tuvo con el artista, en la que Duato criticó que muchos presidentes y políticos no van al teatro ni al ballet. Por ejemplo, Pedro Sánchez nunca ha ido, sin embargo, sus padres sí. "Su padre era gerente del Instituto Nacional de las Artes y la Música y yo cada poco iba allí a hacer papeles", explica Nacho Duato, que cuenta que también conoce a David Sánchez, hermano del presidente: "Conocí a su hermano en Rusia, mucho antes de que Pedro Sánchez fuera secretario general del PSOE".

El artista defiende a Daniel Sánchez, del que dice que "es una persona y un director de orquesta excelente". "¿Cómo te van a enchufar para ser director de orquesta de un conservatorio de Badajoz?, si fuera del Liceo de la Ópera de París...", reflexiona Nacho Duato, que destaca que a Daniel Sánchez "no le hace falta" que le enchufen porque "habla seis idiomas y es una maravilla". "A mí me hizo una pieza para un ballet mío", destaca Nacho Duato, que cuenta que lleva tiempo sin verle. Sin embargo, sí vio hace poco al padre de Sánchez: "Le dije que lo debían de estar pasando fatal con los dos hijos y la nuera y estaban destrozados".

Nacho Duato critica que los políticos no vayan ni al teatro ni al ballet y destaca su relación con los padres y el hermano de Sánchez, que sí son asiduos: "Los padres lo están pasando fatal, Daniel Sánchez es extraordinario".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido