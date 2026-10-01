La entrevista completa de Marc Giró a Maruja Torres en 'Cara al Show': "Reportear era el amor de mi vida"

La periodista presenta su última novela, 'Cuanta más gente me jode, más buenos momentos tengo', y repasa junto a Marc Giró su vida como "80 plus", su trayectoria como reportera y su visión sobre la actualidad política internacional y española: "Hay que votar izquierdas".

Una llegada al plató con dos guardaespaldas hasta el sofá y una despedida con broche final al más puro estilo asturiano con gaitas, como Hija Adoptiva de Asturias que es a sus 83 años. Así ha sido la entrevista de Maruja Torres en Cara al Show, donde la periodista y escritora ha presentado su última novela, 'Cuanta más gente me jode, más buenos momentos tengo'.

Pero antes de hablar de su libro, la de Barcelona ha compartido con Marc Giró una experiencia reciente que le llevó a reflexionar sobre la ayuda para la Dependencia en Madrid. "Te has pegado una hostia pero fina, ¿no?", le pregunta directamente el presentador. "Un resbalón que me di con toda la cara", asegura la periodista, que confiesa que ni siquiera su reloj de emergencia reaccionó ante la caída. "Me tenía que avisar y ni se inmutó, porque me caí de cara y no paraba de sangrar", explica.

La escritora cuenta que, tras el accidente, consiguió llegar hasta la cama y atenderse por sus propios medios. "A partir de los 80 años tienes derecho a tener un botón si vives sola y que avisa", cuenta Maruja Torres, que recuerda la visita de la funcionaria que acudió a su domicilio para valorar su situación. "Le di un café, le dediqué un libro, se desahogó, pero le dije que me podía abrochar todavía los zapatos y...", relata, lanzando una crítica a las dificultades que, según su experiencia, existen para acceder a determinados recursos: "O eres dependiente total, lo cual te cuesta un huevo, porque en la Comunidad de Madrid tenemos una mujer que se dedicó a matar a la gente dependiente del todo", afirma.

La vida con "80 plus"

En su última novela, 'Cuanta más gente me jode, más buenos momentos tengo', la escritora aborda con humor algunos de los cambios y situaciones que está viviendo en esta nueva etapa de su vida de a la que llama "80 +". Una de ellas, la sensación de repetir constantemente las cosas. Aunque, en su caso, reconoce que ya no es solo una sensación: "Es certeza, ¡soy vieja y ya está!'", ríe. Otra de las cuestiones que aborda es "no saber si pides las cosas o las exiges", además de "perder cosas".

"Reportear era el amor de mi vida"

"Cuentas en el libro que no echas de menos follar, pero sí reportear", ríe Marc Giró. La escritora anima a la gente "a follar mientras se pueda", pese a reconocer que lo que "más echa de menos" es hacer reportajes. "Reportear era el amor de mi vida", confiesa la periodista.

Eso sí, "entre un buen polvo o un buen reportaje", confiesa que quizás hay tiempo para todo: "A lo mejor antes de hacer un buen reportaje me gustaría echar un buen polvo".

'Jódete o baila'

Después de hablar de algunos episodios de su libro, Marc Giró propone a la periodista participar en 'Jódete o baila', un particular juego del programa en el que tiene que decidir qué personaje público le "jode" más. El juego comienza con Elon Musk y Donald Trump y continúa con nombres como Isabel Díaz Ayuso, José María Aznar, Ursula von der Leyen y Benjamin Netanyahu.

La "voracidad sin límites" de Israel

La periodista también habla en Cara al Show sobre su relación el Líbano, uno de los escenarios que más ha marcado su trayectoria como reportera. "¿Los ataques de Israel al Líbano cesarán?", le pregunta Marc Giró, mientras Maruja Torres recuerda uno de sus últimos viajes al país: "Tuvimos la suerte de hacer un viaje de tres semanas donde fueron pocos 'chupinazos' y no nos alcanzaron nunca porque ya nos habíamos ido". "El sur de Líbano y el sur de Beirut están siendo 'gazatizados'", afirma.

Según Torres, "Israel lo que hace es ampliarse, crear el Gran Israel". "Tiene una voracidad sin límites", sostiene la escritora, señalando que "es un avispero": "Lo peor que le puede existir en Oriente Medio es que exista Israel ahí plantado".

"Ceuta nos define"

Otro de los asuntos que aborda la periodista es la situación de Ceuta. "Ceuta nos define también y pone encima de la mesa un problema que la Unión Europea, nadie, incluido nosotros, hemos querido ver", afirma la periodista, aunque matiza que prefiere hablar de "una situación" antes que de "un problema"."Mis padres llegaron a Barcelona procedentes de Murcia para trabajar y, si rascamos, todos venimos de alguna parte y hemos de querer integrarnos", remarca la escritora, que critica además el uso político que se hace de esta crisis: "No puede ser que la extrema derecha, me refiero a PP y a Vox porque ya no distingo, esté aprovechando Ceuta para usarlos con fines".

Las próximas elecciones en España

La conversación también pasa por la política española y por el escenario de cara a las próximas elecciones. "Creo que el futuro no está escrito, a pesar de todo y del pesimismo", afirma la periodista, que anima a la gente "a salir a la calle y votar izquierdas". "Las izquierdas se tienen que unir de una puta vez", sentencia.

Despedida a la asturiana

La periodista también habla en el libro de su relación con Asturias, una tierra con la que mantiene un vínculo especial tras ser nombrada Hija Adoptiva de Asturias, en reconocimiento a una carrera periodística y literaria de más de seis décadas. Por eso, Cara al Show ha querido despedir a la escritora de una manera muy especial: con un grupo de gaiteros poniendo la banda sonora a su salida del plató.

*Puedes volver a ver el programa de Cara al Show con Los Javis, Nacho Duato y Maruja Torres en atresplayer.com

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