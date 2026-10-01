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despedida a la asturiana

Maruja Torres recuerda su retrato con el pintor Miquel Barceló: "Fue como una confabulación, fue precioso"

Maruja Torres comparte algunos de los recuerdos que recoge en su última novela, 'Cuanta más gente me jode, más buenos momentos tengo'. Entre ellos, el encuentro con el pintor Miquel Barceló, que realizó un retrato a la periodista.

Maruja Torres recuerda su retrato con el pintor Miquel Barceló: "Fue como una confabulación, fue precioso"

"Nunca había tenido delante mío una musa pintada por el estupendo Miquel Barceló", desvela emocionado Marc Giró en Cara al Show, que anima a Maruja Torres a contar cómo surgió aquel retrato. "Quedamos a comer y fue como una confabulación, fue precioso. Él nos enseñó su taller de cerámica y de pintura", recuerda la escritora.

La periodista también habla en el libro de su relación con Asturias, una tierra con la que mantiene un vínculo especial al ser nombrada a sus 83 años como Hija Adoptiva de Asturias, en reconocimiento a una carrera periodística y literaria de más de seis décadas. Por eso, Cara al Show ha puesto el broche final a su visita con la música de un grupo de gaiteros.

Puedes ver la emotiva despedida en el vídeo sobre estas líneas.

*Puedes volver a ver el programa de Cara al Show con Los Javis, Nacho Duato y Maruja Torres en atresplayer.com

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