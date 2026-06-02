Marc Giró, Candela Peña y las Glorias Cabareteras juegan a adivinar películas policíacas: "No quiero jugar más, somos unas discapacitadas"

Candela Peña visita el plató de Cara al Show para presentar su nueva película 'La desconocida', donde interpreta por primera vez a una policía. Marc Giró le tiene preparado un divertido juego junto a las Glorias Cabareteras.

Candela Peña debuta como policía en la gran pantalla y, para celebrarlo, se pasa por el plató de Cara al Show para presentar su nueva película, 'La desconocida'. Allí se reencuentra con su gran amigo Marc Giró, comparte algunas anécdotas del rodaje y, casi sin darse cuenta, acaba inmersa en uno de los juegos favoritos del programa: 'Que ni pintado'.

La misión parece sencilla: adivinar películas policíacas en un particular 'Pictionary'. Pero entre la teoría y la práctica hay un mundo. Frente a ellos estarán Las Glorias Cabareteras, dispuestas a plantar batalla desde el primer trazo.

Los primeros dibujos de Candela no arrancan precisamente aplausos. Ni siquiera cuando, según ella misma, se trata de "la más fácil del universo". Mientras intenta que alguien descifre sus garabatos, Las Glorias Cabareteras toman ventaja... aunque con ayuda extra. Una pista de Marc desata las protestas de la actriz, que llega a plantearse un sonado cambio de equipo.

La revancha llega con 'Robocop'. Esta vez es Marc quien se pone manos a la obra para dar las pistas y, por fin, consiguen acertar. Sin embargo, la paz dura poco. Tras el monumental naufragio con 'El inspector Gadget', Candela pierde la paciencia y sentencia entre risas: "No quiero jugar más, somos unas discapacitadas... ¿Otra ronda?".

Porque si algo demuestra esta partida es que rendirse nunca fue una opción. Aunque nadie tenga muy claro qué se está dibujando.

Puedes ver la partida completa en el vídeo sobre estas líneas.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.