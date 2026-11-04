La entrevista completa de Marc Giró a Pablo López en Cara al Show: del 'síndrome de la llave' a su miedo a los sustos

El cantante visita Cara al Show para presentar su nuevo disco, 'El cuarto', y comparte su inesperado "miedo a los sustos", su perfume descatalogado del que tiene "16 botes en casa" y su amistad con Raphael y Mika.

Pablo López tiene nuevo disco, pero también un buen repertorio de historias que darían para otro álbum. Y, visto lo visto, quizá hasta para una comedia. Aquí puedes ver cómo ha sido la visita del cantante a Cara al Show, en laSexta, para presentar 'El cuarto', su quinto trabajo de estudio, y donde ha terminado hablando de todo menos de música: desde su miedo irracional a los sustos hasta el día que no consiguió llegar a tiempo al baño.

Además de promocionar su nuevo álbum, el compositor continúa como coach en 'La Voz' y ha hablado de su experiencia componiendo el último disco de Raphael. Un proyecto que le permitió conocer de cerca al artista, compartir tiempo con él y aprender de su forma de trabajar. "Tuve la suerte de poder escucharlo, tratarlo, viajar...", recuerda el cantante, que destaca una de las grandes lecciones que se lleva de esta experiencia: "Siempre hay alguien que te va a demostrar que las ganas y la obsesión con una idea merecen la pena".

Eso sí, cuando se trata de componer para sí mismo, reconoce que el reto es mayor que cuando escribe para otros artistas.

Un escenario dentro del camerino

Los camerinos suelen estar llenos de peticiones de lo más variopintas, pero la de Pablo López tiene un componente musical. El artista pidió tener "un pequeño escenario" dentro de su propio camerino para tocar antes de cada concierto. "Es una pasada, me parece un privilegio", asegura. Durante esas sesiones interpreta canciones sin demasiadas reglas y se permite disfrutar de la música antes de salir ante el público. Tanto es así que, según ha contado a Marc Giró, alguna vez "ha terminado dando las gracias al espejo".

"Pienso que me voy a morir de un susto"

Si hay algo que ha llamado la atención a Marc Giró ha sido la insólita confesión del cantante sobre su "miedo a los sustos". Por eso, tiene "pestillos en todas las puertas de su casa" y pidió instalar un sistema que le permitiera encender y apagar las luces antes de que alguien entrara en su habitación. "Que vengan los bomberos a sacarme", bromea.

Además, su convivencia con sus tres gatos tampoco ayuda demasiado a mantener la calma. Los animales, a los que ha llamado Pasapuré, Esther y Ánimo, son grandes y "se desplazan sin hacer ruido", por lo que pueden pillarlo desprevenido.

El día que el "síndrome de la llave" le jugó una mala pasada

Pablo López también ha compartido una anécdota escatológica que muchos reconocerán: el llamado "síndrome de la llave", esa urgencia por ir al baño que aparece justo cuando estás llegando a casa, algo que al cantante le sucede especialmente cuando regresa de los conciertos.

Aunque durante la gira intentó controlar esa sensación, hubo un día en el que no consiguió llegar a tiempo: "No me da vergüenza decirlo", ha confesado en el plató, dejando una recomendación muy particular: "Si se mean encima, háganlo dignamente".

La búsqueda internacional de un perfume descatalogado

Como si sus manías con los sustos y las visitas al baño no fueran suficientes, el cantante también ha confesado su obsesión con un perfume que dejó de comercializarse. Para ello, su solución fue ponerse al volante y salir de España para buscar más unidades: "Tengo 16 botes, que según me dicen son los últimos que quedan", lamenta entre risas.

*Este programa fue grabado antes de la tragedia ferroviaria de Urda. Cara al Show expresa toda su solidaridad y apoyo a las víctimas.

*Vuelve a ver el programa de Cara al Show con Pablo López, Gabriel Rufián y Manuel Jabois en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.