Las 'manías gramaticales' de Roberto Leal: "Me pone nervioso la gente que no usa la coma del vocativo o que utiliza el infinitivo como imperativo"

El presentador de Pasapalabra, que ahora debuta como novelista, da una clase de corrección gramatical en Cara al Show tras reconocer que ahora sus amigos lo consideran un poco pedante.

Si participar en Pasapalabra sirve para ampliar el vocabulario de los concursantes, presentarlo durante años tiene efectos secundarios. Que se lo digan a Roberto Leal, que reconoce en Cara al Show, el programa de laSexta que presenta Marc Giró, que desde que está al frente del concurso de Atresmedia sus amigos lo notan bastante distinto. Concretamente, más "barroco". O, dicho de otra forma, más pedante.

El periodista, que además de presentar televisión está escribiendo una novela (todo un intelectual, vaya), explicó que ha incorporado a su día a día palabras poco habituales hasta el punto de utilizarlas incluso en los grupos de WhatsApp. Un hábito que, según reconoce, puede resultar agotador para quienes lo rodean: "Un fin de semana en una casa rural conmigo se te hace largo".

Para demostrar que no exagera, Leal comienza a sacar términos aprendidos en el programa como quien lee un diccionario. "¿Sabéis cómo se llama esa rodaja de limón que se pone en los vasos de bebidas espirituosas? Luquete. ¿Y esta parte del codo? Sangradura. Si alguien va a hablar, que lo haga bien, por favor".

Marc Giró, sin embargo, asegura que su caso es justo el contrario. Mientras Leal presume de haber enriquecido su vocabulario, el presentador de Cara al Show cree que su cerebro va por el camino inverso. "Peor de lo que he entrado. Es una involución".

Pero la cosa no acaba en las palabras raras. Roberto Leal también confiesa que arrastra unas cuantas manías ortográficas y gramaticales que pone en práctica incluso en los mensajes de WhatsApp. Entre ellas, escribir siempre las dos exclamaciones, poner punto al final de las frases y desesperarse con determinados errores. "Me pone muy nervioso la gente que no usa la coma del vocativo o utiliza el infinitivo como imperativo", acaba reconociendo.

Ante semejante despliegue de rigor lingüístico, Marc Giró no puede evitar bromear: "Te van a dar un sillón en la RAE al final". Roberto, eso sí, ya tiene claro cuál pediría: la Z, de "¿qué 'paza'?".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.