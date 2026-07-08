'Pecho palomo': el divertido juego donde Quim Gutiérrez pone a prueba sus conocimientos sobre aves y anatomía

En 'Cara al Show', Marc Giró aprovecha una fotografía de Quim Gutiérrez en plena naturaleza para descubrir una afición poco conocida y retarle con un juego muy peculiar: 'Pecho palomo'.

"No sabía que me interesaba tanto la ornitología", bromea Marc Giró al mostrar una imagen de Quim Gutiérrez en su faceta más aventurera. El actor explica que es un gran apasionado de la ornitología, la rama de la zoología dedicada al estudio científico de las aves, una afición que sorprende al presentador y que sirve de punto de partida para un divertido reto.

Así, en el plató juegan a 'Pecho palomo', una prueba en la que Quim Gutiérrez debe demostrar no solo sus conocimientos sobre aves, sino también sobre anatomía. El juego consiste en adivinar qué pájaro corresponde a cada músculo o parte del cuerpo.

¿Conseguirá acertarlos todos?

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido