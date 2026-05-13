Rodrigo Cuevas interpreta 'Xardineru' en Cara al Show, la canción que dedica a su marido

Lo acabamos de ver en calzoncillos y ahora se desnuda sentimentalmente en Cara al Show. Rodrigo Cuevas interpreta en el escenario del programa de laSexta esta impresionante versión de 'Xardineru', una canción de su nuevo álbum, 'Manual de Belleza'.

Rodrigo Cuevas vuelve a vestirse (después de quedarse en calzoncillos para que Marc Giró le haga un masaje piloñés) para interpretar en directo 'Xardineru', una canción que aparece en su último disco, 'Manual de Belleza', y que tiene un significado muy especial para él.

Hace tan solo unos minutos que contaba en el programa de laSexta que estaba dedicada a su marido, que es el 'xardineru' de su casa. "Es que hay que tener un 'xardineru', porque así tienes siempre el florero... lleno", decía con doble sentido. "Porque un florero vacío es una tristeza. Las cosas hay que usarlas y la gente tiene floreros en casa vacíos", lamentaba. Por suerte, eso a él no le pasa.

Y como no podía ser de otra manera, rodeado de flores y de 'xardinerus', canta en directo para Cara al Show.

"Xardineru que me riega con esmeru, que me tien siempre el floreru llenu a rebosar. Xardineru nocherniegu por el cual yo desespero. Cómo quiero yo a esi pícaru, galán" - Xardineru (Rodrigo Cuevas).

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