Fito Paez se pone a los teclados de la Giró's Boy Band para regañar al público de Cara al Show: "Es música compleja"

Si hay algo que ponga nervioso a Fito Paez en sus conciertos es la manía del público de dar palmas a destiempo. Marc Giró le pide que se ponga a los teclados de la banda de Cara al Show para demostrar qué es lo que ocurre.

Después de asistir a un concierto en Barcelona de Fito Paez (y de marcharse con una dedicatoria de regalo) Marc Giró tiene el placer de entrevistar en Cara al Show al músico, leyenda viva del rock argentino. Tras agradecerle el gesto de mencionarle antes de cantar 'Un vestido y un amor' en el espectáculo, el presentador aprovecha la ocasión para afearle que le hubiera regañado -a él y a todos los presentes- en aquel evento musical.

"Nos pegas unas broncas porque palmeamos mal... Bueno, es verdad que lo hacemos siempre mal", acaba reconociendo el 'showman'. "Las cosas como son: cuando estás con el piano y empiezan a palmear cada uno a su aire es un desastre, te marea, te desconcentra", se queja para después preguntarle a la banda del programa de laSexta: "¿Sí o no?".

Los integrantes de la Giró's Boy Band asienten. "¿Nunca ha pasado que un público acertara con la palma?", quiere saber Giró. "Es muy difícil", comenta. Marc no desaprovecha la ocasión de que lo muestre en directo. Se fía mucho de la sabiduría del público presente en plató y cree que será capaz de quitarle la razón al artista.

Fito Paez se pone al piano para probar su teoría... y en efecto, es correcta. "Es música compleja", concede. "Nos pasamos de listos, pero es que tú tienes como autoridad. Se ve en el documental -el que presenta ahora el músico-... ¡Me recuerdas a mi marido!", acaba estallando Marc. "Todo el rato ahí... y aparte, tenéis razón", dice con fastidio.

*Vuelve a ver el programa de Cara al Show con Óscar Puente, María Patiño y Fito Paez en atresplayer.

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