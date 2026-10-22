"En España han cortado tu anaconda. Está aquí ya el fascismo": el enfado de Marc Giró por lo que no podemos ver del documental de Fito Paez

Marc Giró y Fito Paez conversan en Cara al Show de su documental titulado 'El mundo cabe en una canción' y el músico cuenta que en España (y en otros países) han tenido que censurar su 'anaconda'.

Fito Paez tiene 1 Grammy, 13 Latin Grammy, 30 álbumes de estudio y 47 años de carrera musical. Una trayectoria de leyenda a la que ahora suma una visita a Cara al Show, donde se ha sincerado con Marc Giró sobre uno de los episodios más duros de su vida y ha presentado su nuevo documental. Una película en la que el músico se desnuda, literalmente, aunque no todo el mundo ha podido disfrutar de la misma versión. Y Marc tiene algo que decir al respecto.

El músico argentino, autor del disco más vendido de la historia del rock de su país y con más de 3,5 millones de discos vendidos en todo el mundo, ha recordado el grave accidente que sufrió en su casa en septiembre de 2024. "Estuve muy cerca de irme al otro lado", confiesa. No es para menos: sufrió "11 quebraduras en nueve costillas" y, por suerte, le "salvaron en la Ruber". Allí permaneció ingresado durante un mes y después tuvo que pasar más de dos meses en otros hospitales para recuperarse.

Un proceso largo y doloroso en el que la medicación tuvo un papel fundamental. Tanto, que necesitó opiáceos para poder volver a ponerse en pie. Ahora, en su documental 'Fito Paez: el mundo cabe en una canción', el artista muestra también parte de los ensayos de aquella etapa, en los que tuvo que afrontar la "abstinencia de los opiáceos". Una circunstancia que explica por qué aparece de "tan mal humor" en algunas escenas. Y es que recuperarse de semejante accidente no es precisamente un camino de rosas.

Pero si hay algo que ha llamado la atención de Marc Giró es que el documental muestra a Fito Paez completamente desnudo. Bueno, completamente, no: hay países en los que han decidido que ciertas partes de la anatomía del músico eran demasiado para el público. "Tuvieron que cortar lo que decían la 'anaconda'", explica el artista, que cuenta que en algunos lugares optaron por cortar el plano y en otros directamente colocaron "una cinta larga".

Una decisión que ha indignado al presentador de laSexta, que no ha podido contener su enfado ante semejante atentado contra la libertad de exhibición de reptiles metafóricos. "En España han cortado tu anaconda. Está aquí ya el fascismo y la censura", protesta Marc Giró.

*Vuelve a ver el programa de Cara al Show con Óscar Puente, María Patiño y Fito Paez en atresplayer.

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