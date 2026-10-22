Fito Paez, sobre el gobierno de Milei: "El cuentito de la democracia se terminó, reinan las finanzas y los políticos son monigotes de turno"

El músico argentino da su opinión sobre el gobierno de Milei y lo hace libremente: "A mí nadie me va a decir lo que tengo o no tengo que hacer". "Vamos a hacer un desglose amable, inteligente y picarón", anuncia en Cara al Show.

Fito Paez, leyenda viva del rock argentino, opina "libremente", afirma, sobre el gobierno de Milei en Cara al Show a petición de Marc Giró: "A mí nadie me va a decir lo que tengo o no tengo que hacer".

"Vamos a hacer un desglose amable, inteligente y picarón", anuncia Paez en el programa de laSexta al que ha ido a promocionar su nuevo disco 'Shine' y su documental 'Fito Paez: el mundo cabe en una canción'.

"¿Querían la democracia y la libertad? Aquí la tienen. ¿La sangre derramada? Aquí la tienen", comenta para empezar. "No vamos a decir que no, vamos a decir que la democracia, de todo lo que hay, es lo mejorcito", asegura. "Digamos que hasta los años 80 se podía pensar así. Nosotros, los de a pie, no conocíamos lo que se conoce ahora y podíamos decir que la gente va a votar y que gane el mejor o el que mejor hizo las cosas", añade.

Pero "ese cuentito se terminó". Según el cantante, "hoy reinan las finanzas" y "los políticos son monigotes de turno" y define "lo que hay" como "una parodia de la democracia". "Y que alguien venga a decirme lo contrario", apostilla.

"Si bien, en esta comedia seguimos yéndonos por el barranco de la desintegración del espíritu humano y la comunicación de los seres humanos", lamenta. Es por ello que considera que "la música es el único canal por el cual podemos interconectar de una manera superior, en el sentido en el que nos recuerda quiénes somos, cómo somos y la pequeña cosita que somos en el universo".

"Atrapados en este mundo de miedos nos olvidamos de que la música debería enseñarse en las escuelas", reclama para finalizar.

*Vuelve a ver el programa de Cara al Show con Óscar Puente, María Patiño y Fito Paez en atresplayer.

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