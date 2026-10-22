Marc Giró, sobre la canción que le dedicó Fito Paez en un concierto: "Me hizo más ilusión que estar en la casita de Bad Bunny"

'Un vestido y un amor'. Es la canción que Fito Paez dedicó a Marc Giró en su concierto en Barcelona y una de las más míticas del músico. "Soy tu nueva Cecilia Roth", comenta emocionado el presentador de Cara al Show.

A pesar de que Marc Giró ha sido muy discreto con respecto a este tema (entiéndase la ironía), el presentador de Cara al Show fue uno de los primeros en visitar 'la Casita' de Bad Bunny en uno de los conciertos que el artista dio en Barcelona. Pero, a pesar de que ese fue uno de los momentos cumbre de su existencia, no puede compararse a la emoción que sintió cuando Fito Paez le dedicó una canción en un espectáculo.

El tema es, nada más y nada menos que 'Un vestido y un amor', la canción que compuso para la actriz Cecilia Roth cuando eran pareja. Con la emoción del momento y su autoconsciente tendencia al narcisismo, Marc no tenía claro que aquello hubiera ocurrido en realidad, pero hoy lo confirma en el programa de laSexta. "Yo soy muy fan tuyo y si eres un narcisista, quiero alimentar tu narcisismo", dice Paez, despejando cualquier atisbo de duda.

"Soy la nueva Cecilia Roth. ¡Por favor! ¿Esto cómo es?", se viene arriba el presentador, para después hablar de las cambiantes 'setlist' de sus espectáculos. "Ya basta de que los conciertos sean una misa, atenta contra la libertad", defiende el músico, ganador de un Grammy y 13 Latin Grammy.

*Vuelve a ver el programa de Cara al Show con Óscar Puente, María Patiño y Fito Paez en atresplayer.

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