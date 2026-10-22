La entrevista completa de Marc Giró a Fito Paez: de la anaconda a Milei pasando por su documental y su experiencia cercana a la muerte

El famoso músico argentino, leyenda viva del rock, visita Cara al Show para presentar su documental 'El mundo cabe en una canción'. Fito Paez habla de música, Maradona, política y su accidente sin ningún tipo de filtro.

Fito Paez se sienta con Marc Giró en Cara al Show para hablar de música, política, una experiencia que casi le cuesta la vida y un documental de Netflix que ha sufrido algún que otro tijeretazo. Entre medias, nos encontramos con una dedicatoria muy especial, una teoría sobre la democracia y una anaconda que ha despertado la indignación del presentador. Todo ello con el nuevo disco del argentino, 'Shine', como parte de una trayectoria que suma décadas de éxitos.

El artista, leyenda viva del rock argentino, lleva 47 años de carrera musical, 30 álbumes de estudio publicados y más de 3,5 millones de discos vendidos en todo el mundo. A sus espaldas también tiene un Grammy y 13 Latin Grammy. Ahora, el músico argentino visita Cara al Show para repasar su trayectoria con Marc Giró, con quien comparte una conversación en la que caben desde las reflexiones más profundas hasta las bromas más inesperadas.

Marc Giró y Fito Paez, entre la heterosexualidad y la música

La Giró's Boy Band conquista a Fito Paez, y Marc no puede evitar comentar que sus integrantes son heterosexuales. "Todos hetero, yo flipo", insisto. "¿Cómo sabes que son hetero?", quiere saber el músico. El presentador tiene una respuesta para todo: "Menos mal que algunos heteros tocáis música con la que sí estáis salvados".

Giró explica que lo sabe porque "cuando no tocan música se les nota muchísimo". Paez, sin embargo, tiene una teoría bastante más abierta: "Cuando se apaga la luz y se cierran las puertas, de nadie se sabe lo que es exactamente". Una reflexión que devuelve la esperanza al presentador: "A lo mejor, se apaga la luz y soy hetero. Como me ha salido tan bien lo de ser mariquita, que me da dinero, a lo mejor estoy haciendo un papel".

Entre bromas, el presentador también se interesa por cómo ha llegado Paez hasta aquí. Y el argentino, que acumula reconocimientos y una carrera de casi medio siglo, demuestra que sigue teniendo cuerda para rato. "Bastante bien estás para todo lo que tú eres", le suelta Giró.

Fito Paez recuerda el accidente que casi le cuesta la vida

La conversación también deja espacio para uno de los episodios más duros de la vida del músico. En septiembre de 2024, Paez sufrió un grave accidente en su casa que le provocó "11 quebraduras en nueve costillas". "Me salvaron en la Ruber", recuerda sobre su paso por el hospital madrileño, donde permaneció un mes. Después tuvo que pasar más de dos meses en otros centros hospitalarios hasta recuperarse.

"Estuve muy cerca de irme al otro lado", confiesa el argentino, que pone así palabras a la gravedad de un episodio que le obligó a parar y afrontar una larga recuperación.

La "anaconda" de Fito Paez y la indignación de Marc Giró

Otro de los asuntos que protagonizan la entrevista es el documental de Netflix 'Fito Paez: el mundo cabe en una canción', en el que el artista se muestra sin demasiados filtros. Literalmente. El músico se desnuda ante las cámaras y, como era de esperar, hay detalles que no han llegado intactos a todas las pantallas.

"Tuvieron que cortar lo que decían la 'anaconda'", explica Paez. En algunos países eliminaron la escena y en otros optaron por taparla con algo "largo". Una decisión que no ha sentado nada bien a Marc Giró, que ya había manifestado su indignación ante la censura de las imágenes.

"En España han cortado tu anaconda. Está aquí ya el fascismo y la censura", protesta el presentador, que parece dispuesto a defender la libertad de la anatomía con la misma pasión con la que aborda cualquier otro asunto. Paez, por su parte, también explica por qué aparece de tan mal humor en algunos momentos del documental: "Hice la abstinencia de los opiáceos durante los ensayos". Una circunstancia que ayuda a entender su estado de ánimo durante la grabación.

La dedicatoria de Fito Paez a Marc Giró: "Soy tu nueva Cecilia"

La visita también sirve para recordar el concierto que Paez ofreció en Barcelona y al que acudió Marc Giró. Allí, el músico dedicó al presentador una de sus canciones más míticas, 'Un vestido y un amor', que también había dedicado a Cecilia Roth.

Giró no sabía muy bien si la dedicatoria iba dirigida realmente a él o si su narcisismo le estaba jugando una mala pasada. Pero Paez despeja cualquier duda: "Soy muy fan tuyo, te veo". Una confesión que emociona al presentador, que reconoce que le hizo "más ilusión que estar en la casita de Bad Bunny". Y, ya lanzado, se viene arriba: "Soy tu nueva Cecilia".

Durante la charla, Paez también explica que le gusta cambiar el repertorio de sus conciertos, hasta el punto de modificar la 'setlist' en plena actuación. "Ya basta de que los conciertos sean una misa, atenta contra la libertad", defiende. Para él, la música en directo no debería convertirse en una ceremonia en la que todo está escrito de antemano.

Por qué Fito Paez regaña al público en sus conciertos

La libertad musical tiene sus límites, al menos cuando el público decide acompañar una canción dando palmas sin demasiado sentido del ritmo. Paez se sienta a los teclados de la Giró's Boy Band y pone a prueba a los espectadores de Cara al Show, a quienes advierte de que están ante una propuesta exigente: "Es música compleja".

El músico reconoce que en ocasiones regaña a sus seguidores cuando no llevan bien el compás. "Cuando palmean mal es un desastre, marea, desconcentra", explica. A juzgar por su reacción, asistir a uno de sus conciertos implica disfrutar de la música, sí, pero también llevar los deberes rítmicos hechos de casa.

Su carácter meticuloso tampoco pasa desapercibido para Giró, que reconoce en el argentino una actitud muy familiar. "Me recuerdas a mi marido", le dice, entre la admiración y el desconcierto. El presentador explica que Paez siempre tiene razón y parece saber en todo momento lo que hay que hacer, algo que ha podido comprobar viendo el documental. Una virtud que, según se desprende de su reacción, también puede resultar un poquito irritante.

Fito Paez carga contra el Gobierno de Milei

La conversación da un giro hacia la política argentina. Paez habla sin tapujos del Gobierno de Javier Milei y deja claro que no está dispuesto a que nadie le marque lo que puede decir. "Vamos a hacer un desglose amable, inteligente y picarón", anuncia antes de exponer su visión sobre el sistema político actual. Y lo hace con una reflexión contundente sobre la democracia, las finanzas y el papel de los representantes públicos.

El músico advierte de que "ese cuentito (de la democracia) se terminó". "Hoy reinan las finanzas. Los políticos son monigotes de turno. Hay una parodia de la democracia, sí", remarca.

Paez reivindica la música como una forma de conexión entre las personas, en un mundo que, a su juicio, está cada vez más dominado por el miedo y las finanzas. Una reflexión que enlaza con su defensa de la libertad artística y con su empeño en que la música tenga un lugar fundamental en la educación.

Fito Paez, confundido con Maradona en una isla de Fiyi

La entrevista termina con una anécdota digna de película. En 1993, durante unas vacaciones en las islas Fiyi junto a Cecilia Roth, el músico vivió una situación surrealista. Al explicar que eran argentinos y mencionar a Diego Armando Maradona, los habitantes de una isla confundieron a Paez con el mismísimo futbolista.

Cecilia intentó aclarar que su acompañante era amigo de Maradona, pero el mensaje no llegó a buen puerto. La multitud terminó llevando al músico hasta una cancha para verlo jugar. Paez tuvo que demostrar sus habilidades con el balón y, según relata, marcó una docena de goles en media hora.

Marc Giró resume la experiencia con una frase que pone el broche a la entrevista: "Por el mismo precio hemos entrevistado hoy a Maradona y a Fito Paez".

*Vuelve a ver el programa de Cara al Show con Óscar Puente, María Patiño y Fito Paez en atresplayer.

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