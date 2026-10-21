Marc Giró carga en su monólogo contra los pequeños propietarios: "¿A quién te pareces más; a Elon Musk o a tu inquilino?"

Marc Giró dedica su monólogo al pequeño propietario y desvela cómo su casero le subió 300 euros el alquiler de su piso en Lavapiés: "Me pilla en otra época de la vida y me hubiera convertido en okupa".

En su monólogo de Cara al Show, Marc Giró ha sorprendido al anunciar que iba a hablar de una de las personas "más famosas" del país, alguien "misterioso" y que está "en boca de todo el mundo". "Hoy les hablo del pequeño propietario", ha desvelado con ironía el presentador, aclarando desde el principio que él no es "ni pequeño ni gran propietario". "Vivo de mi marido en Barcelona, en su casa, y de alquiler en Madrid", ha explicado. Además, según ha contado, el pasado enero se le acababa el contrato de alquiler de su piso en Lavapiés y su casero, con el que lleva más de 20 años , aprovechó la renovación para "subirle el precio 300 euros de golpe".

"A mí ahora esto de la tele me está rentando y lo puedo pagar, pero esta subida me pilla en otra época de la vida, no tan lejana, y estos 300 euros me hubieran convertido en okupa instantáneamente", ha asegurado, compartiendo que la subida le dejó tan sorprendido que llegó a preguntarle "si era votante de Isabel Díaz Ayuso". "De izquierdas de toda la vida", le respondió. "¡Pues menos mal!", ha rematado Giró.

Pero, ¿Quién es el pequeño propietario? ¿Alguien lo conoce? ¿Qué características tiene? ¿Cómo es? Según los datos citados durante el monólogo, el 92% del mercado del alquiler en España está en manos de particulares, y no de grandes fondos de inversión, bancos u otras entidades. También ha señalado que, entre estos propietarios, el 76% tendría una sola vivienda en alquiler, mientras que un 15% contaría con dos y un 7,5% tendría entre tres y cinco. El resto, un 1.4%, acumularía más de seis viviendas destinadas al alquiler.

"Así, nos damos cuenta de que el pequeño propietario de los pisos que se alquilan en España es nada más y nada menos ¡que tu padre!", ha puesto sobre la mesa el presentador entre risas, asegurando que se trata de "un español estandar" con quien te puedes cruzar a diario. "Está ahora mismo sentado a tu lado viendo este programa, no es un monstruo de tres cabezas", ha añadido.

"El precio del alquiler en España sube a causa de la envidia"

Según los datos que ha citado de los principales portales inmobiliarios, los precios de oferta han subido más de un 30% desde 2021 y el incremento supera el 50% en Madrid y Barcelona. El presentador ha cuestionado que esta evolución responda únicamente a la ley de la oferta y la demanda, "como nos quieren hacer creer", sino " a causa de la envidia".

"Las políticas de vivienda en España han sido un truño desde el franquismo hasta hoy", ha afirmado. Ante esta situación, ha defendido que inquilinos y propietarios deben buscar soluciones conjuntamente: "Vamos a tener que organizarnos, todos a una, ¡como Fuenteovejuna!".

"Porque pequeño propietario, ¿a quién te pareces más, a Elon Musk o a tu inquilino? ¿De quién estás más cerca?", ha preguntado, cuestionando que algunos caseros justifiquen las subidas por "el temor a que sus inquilinos no puedan pagar el alquiler". "Si tanto te preocupa que no te pueda pagar y se convierta en un okupa, ¿por qué no le bajas el precio del alquiler?", ha planteado Giró, cerrando su crítica con otra provocación dirigida a quienes buscan rentabilizar sus propiedades: "Si quieres hacerte rico de verdad, ¡échale cojones y trafica con armas, eso sí que da dinero!", ha zanjado entre risas.

*Vuelve a ver el programa de Cara al Show con Óscar Puente, María Patiño y Fito Paez en atresplayer.

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