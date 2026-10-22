Fito Paez desvela el motivo por el que está de "tan mal humor en el documental": "Hice la abstinencia de los opiáceos durante los ensayos"

El famoso músico cuenta en Cara al Show que sufrió un aparatoso accidente doméstico por el que casi se va "al otro lado". Su recuperación tampoco fue un camino de rosas.

Ganador de 1 Grammy y 13 Latin Grammy. Nominado a mejor canción de rock y mejor disco de rock ahora. El disco más vendido de la historia de rock argentino. Más de 3,5 millones de discos vendidos en todo el mundo. 30 álbumes de estudio publicados. 47 años de carrera musical. Y ahora, invitado a Cara al Show. ¿Qué más puede pedirle a la vida Fito Paez?

El músico, leyenda viva del rock argentino, se sincera con Marc Giró sobre el accidente que sufrió en su casa en septiembre de 2024. "Estuve muy cerca de irme al otro lado", asegura. Tuvo "11 quebraduras en nueve costillas", explica. Por suerte, le "salvaron en la Ruber". Allí estuvo durante todo un mes y tuvo que pasar más de dos meses en otros hospitales para poder recuperarse.

La medicación fue también fundamental en su proceso de recuperación, en el que necesito incluso opiáceos para poder volver a ponerse en pie, en todos los sentidos posibles. Ahora presenta en el programa de laSexta su nuevo documental, llamado 'Fito Paez: el mundo cabe en una canción' y desvela que hizo la "abstinencia de los opiáceos durante los ensayos" que pueden verse en pantalla. Es por ello que está, admite, de "tan mal humor" durante la película.

En ella, el músico se desnuda... literalmente: "Tuvieron que cortar lo que decían la 'anaconda'". En algunos países cortaron plano, pero en otros, taparon con "una cinta larga". "En España han cortado tu anaconda. Está aquí ya el fascismo y la censura", comenta Marc, enfadado.

*Vuelve a ver el programa de Cara al Show con Óscar Puente, María Patiño y Fito Paez en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.