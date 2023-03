Vicky Martín Berrocal se sincera en La Roca sobre el amor. "Lo he gestionado fatal toda mi vida", admite, pero explica que esto viene de lo que vivió en su infancia y explica que sintió "un poco de abandono" por parte de su padre, que se iba, pero también de "la única referente de mi vida, que también se iba cuando él llegaba".

La diseñadora cuenta que su padre tenía dos familias a la vez, dos mujeres. Una estaba en Madrid y, cuando él llega a Huelva, conoce a su madre y se enamoran. Pero, señala, que entonces no había información, "no es hoy, que te puedes enterar", comenta. "Mi madre no sabía nada y empezó una historia de amor con mi padre. Cuando se enteró me contó que no podía vivir sin él", detalla.

La empresaria reconoce que no lo ha juzgado nunca porque "la vida de cada uno es de cada uno", indica, y aclara que su padre "la entendió así, la quiso vivir así, con sus cosas buenas y malas". Además, añade que hay que ser generosos y "no juzgar todo a cada rato".