"Eres el mejor conductor-partenaire de programas que he tenido en la vida": Yolanda Ramos, a Marc Giró

Yolanda Ramos convierte su intervención en Cara al Show en una clase improvisada de entomología, con mosquitos, larvas, machos, hembras y lagartijas, mientras Marc Giró intenta seguirle el hilo entre carcajadas.

Yolanda Ramos llega a Cara al Show sin tener demasiado claro si es invitada, entrevistada o cualquier otra categoría televisiva que se le ocurra a Marc Giró. "No sé en calidad de qué vengo", plantea nada más empezar. "Vienes de musa", responde Marc, zalamero, dispuesto a chantajear a su colaboradora con un vídeo privado de sus vacaciones que sirve como eje vertebrador de esta alocada conversación y que explicaría su "tersura de piel".

Su sección, completamente surrealista, como ya es toda una costumbre, acaba en una declaración de amor, pero no a esa persona que ha hecho que reviente el test de enamoramiento, sino al mismísmo presentador: "Eres el mejor conductor-partenaire de programas que he tenido en la vida".

El elogio llega en mitad de una intervención que se convierte rápidamente en una disertación científica de resultados imprevisibles. El asunto que ocupa a Yolanda es nada menos que el comportamiento de los mosquitos. Su primera pregunta ya plantea un problema existencial: "Si siempre pican las hembras, ¿qué están haciendo los machos?"

La cuestión se complica todavía más. "El mosquito ya lleva sangre, ¿de quién es?", plantea Ramos. Para conseguir que su teoría se entienda, necesita apoyo visual. Pide una pizarra, -pero eso haría que pusieran el famoso vídeo- reclama la intervención de la banda y comienza a dibujar.

Yolanda pinta algo parecido a un mosquito mientras explica que todo mosquito que pica es hembra. Las hembras necesitan nutrientes para sus crías, que son "las mismas, pero con chupete". El razonamiento conduce inevitablemente a la gran pregunta: ¿qué hacen entonces los machos?

Yolanda encuentra una posibilidad: quizá existen para que se los coman las lagartijas.

La pizarra se amplía y aparece una lagartija. La explicación científica empieza a mezclarse con recuerdos personales cuando Ramos cuenta que, si encuentra un huevo de lagartija, lo coge, se lo pone en la oreja y lo sacude.

"¿Nunca has visto un huevo de lagartija?", le pregunta a Giró.

"No. He visto huevos, pero de lagartija, no", responde él.

"¿Te imaginas?", replica Yolanda, repitiendo el gesto con una intención que ya no parece tener demasiado que ver con la zoología.

Giró empieza entonces a explorar otra hipótesis: quizá Yolanda sí encuentra determinados huevos, pero en lugares menos convencionales. Ella lo niega. No se ha encontrado ninguno en el suelo. Y cuando el presentador sube un poco el tono de la insinuación con un "¿Y más arriba, en Cádiz?", Ramos lo corta de raíz:

"¿Esto qué es? ¿Un programa rosa?"

La teoría de los mosquitos queda, por tanto, pendiente de una segunda temporada. El vídeo, por ahora, también.

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