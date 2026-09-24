El lamento de Oscar Camps, director de Open Arms: "Nos da igual que las personas migrantes se mueran en el mar, mientras que no lleguen"

Oscar Camps denuncia en Cara al Show la indiferencia ante las muertes de personas migrantes y sostiene que cerrar rutas no elimina la necesidad de huir, sino que empuja a buscar caminos más peligrosos y mortales

La crisis migratoria en el Mediterráneo -y su reflejo en Ceuta- es el asunto que vertebra la entrevista de Oscar Camps con Marc Giró en Cara al Show. El director de Open Arms deja en esta entrevista un recado a Pedro Sánchez, habla sobre los discursos racistas de la extrema derecha y señala que el Mediterráneo es "una fosa común". Además, recuerda su experiencia ante las llegadas de personas migrantes a Europa y cuestiona la respuesta de las instituciones.

Camps pone como ejemplo la situación que se vivió en Grecia durante los grandes movimientos migratorios de mediados de la década de 2010. "Es indignante ver cómo llegaban miles de personas que no eran atendidas por nadie, ni por el Gobierno griego ni por la Unión Europea. Así entraron 900.000 personas", asegura.

"Lo que más me sorprendió fue ver a gente que se ahogaba allí mismo y ninguna Administración hacía nada. Y eso, en Europa. Imagínate lo que está pasando en Libia y en otros lugares", relata durante la entrevista en el programa de laSexta.

"Nos da igual que esta gente pierda la vida en el desierto, que la encierren en campos de concentración o que se muera en el mar, mientras que no llegue", sentencia.

El activista considera que las políticas destinadas exclusivamente a impedir las llegadas no solucionan las causas que provocan los desplazamientos. La necesidad de abandonar un lugar, explica, permanece aunque se cierre una frontera o se dificulte el acceso a una determinada ruta. "Si no nos ha detenido una glaciación, no nos va a detener un metro más de concertina o el mar Mediterráneo", reflexiona.

Camps defiende así que las personas que huyen continúan buscando una salida cuando una vía queda cerrada. "Si tú bloqueas Turquía, las personas que migran buscarán otra salida", explica. Y añade: "Si no tienen otra salida, encontrarán otra mucho más mortífera y peligrosa que la que has bloqueado".

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