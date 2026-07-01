Marc Giró desvela el audio privado de Yolanda Ramos al director de Cara al Show: "¿Me puedes comprar un test de embarazo?"

Yolanda Ramos ha mandado un audio privado al director de Cara al Show pidiéndole que le compre un test de embarazo. Así explica en este vídeo a Marc Giró el motivo.

Marc Giró da la bienvenida al plató de Cara al Show a Yolanda Ramos, que visita el programa como colaboradora especial para realizar su ya tradicional sección en la que reflexiona sobre la vida. Sin embargo, el presentador desvela que la humorista "ha pedido a través de un audio privado que mandó al director del programa una petición": "Vamos a escuchar el audio".

En dicho audio se escucha a Yolanda Ramos decir lo siguiente al director de Cara al Show: "¿Me podéis comprar un aparato?, un test de estos de farmacia, ya sé que no eres producción, pero me acabo de inventar una cosa que te cagas". Después de que el programa le contestara preguntándole qué tipo de test, la colaboradora manda otro audio: "Hostia, es verdad, me he olvidado de lo mas importante, ¡un test de embarazo!".

"Aquí lo tenemos", afirma Marc Giró mientras enseña a la colaboradora el test de embarazo en el plató. "Yolanda Ramos nos ha pedido un test de embarazo que cuando lo he visto pensaba que era una lima de viaje", bromea el presentador de Cara al Show, que reflexiona en el vídeo: "Llamas al director, le pides un test de embarazo y la última evz que viniste, después te fuiste a una cena".

"Tú fuiste a una cena, saliste y ahora me pides un test, ¿estés feliz?", pregunta alucinado Marc Giró a la colaboradora, que desvela en el vídeo el motivo por el que ha pedido el test de embarazo.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido