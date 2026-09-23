Daniel Grao presenta 'A la deriva' en Cara al Show: un naufragio y un regreso que nadie espera

'A la deriva', la serie protagonizada por Daniel Grao, Paula Echevarría y Michel Noher ya está disponible en atresplayer y próximamente se podrá ver en Antena 3 en Prime Time.

Daniel Grao visita Cara al Show para presentar 'A la deriva', la nueva serie ya disponible en atresplayer que próximamente llegará a Antena 3 en Prime Time. Una ficción ambientada en un pueblo costero de pescadores en los años 70 que arranca con un naufragio y un misterio que tardará años en resolverse.

El actor interpreta al capitán de un barco pesquero que naufraga junto a su tripulación cuando se encuentran cerca de la costa. Sus mujeres llegan incluso a hablar con ellos poco antes de que ocurra el accidente.

Tras el naufragio, pasan dos años sin noticias de los pescadores y ante la falta de información, terminan dándolos por muertos. Sin embargo, sucede lo inesperado: cinco de los hombres de la tripulación son rescatados y regresan al pueblo dos años después. "Pero no todos se van a alegrar de la vuelta", advierte Daniel Grao, dejando entrever que la aparición de los pescadores puede sacar a la luz secretos que permanecían ocultos.

Puedes ver el tráiler en el vídeo sobre estas líneas.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.