Quim Gutiérrez revela el curioso método que utilizó para preparar 'AzulOscuroCasiNegro': "Me hacía pasar por estudiante"

El actor recuerda en 'Cara al Show' cómo preparó uno de los papeles más importantes de su carrera y desvela que llegó a entrevistar a porteros para construir su personaje y suavizar su acento catalán.

Durante la entrevista, Marc Giró recuerda la llegada de Quim Gutiérrez a Madrid para protagonizar 'AzulOscuroCasiNegro'. El actor explica que el director estaba satisfecho con su interpretación, aunque le pidió que rebajara ligeramente el acento catalán que todavía conservaba.

Para conseguirlo, Quim Gutiérrez decidió sumergirse por completo en el universo del personaje. "Me iba al barrio de la Estrella, a los supermercados y a las porterías, porque hacía de portero en la película. Me hacía pasar por estudiante de la UNED y les hacía entrevistas a los porteros", recuerda. "De alguna forma quería investigar las cosas que hacían los porteros y les grababa para escucharlas luego", confiesa.

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