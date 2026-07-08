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Quim Gutiérrez reivindica mejores condiciones para las educadoras infantiles: "Es una etapa determinante en su desarrollo"

El actor aprovecha su visita a 'Cara al Show' para mostrar su apoyo a las educadoras del primer ciclo de Educación Infantil, inmersas en una huelga desde el pasado mes de abril.

Quim Gutiérrez reivindica mejores condiciones para las educadoras infantiles: "Es una etapa determinante en su desarrollo"

Como padre de un niño de un año y medio, Quim Gutiérrez asegura que conoce de cerca la situación que viven las educadoras del primer ciclo de Educación Infantil (0 a 3 años) y explica por qué ha decidido apoyar sus reivindicaciones.

"Están en huelga desde el mes de abril reclamando cosas muy básicas: una reducción de ratios, que es el número de niños que tiene una educadora en clase. ¿Cómo puede ser que una maestra tenga que estar a cargo de 14 niños que apenas andan? Está demostrado que no se trata solo de 'guardar' a los niños; esta etapa es determinante en su desarrollo cognitivo posterior. También exigen una mejora salarial porque están en el salario mínimo interprofesional", explica. "Yo simplemente quería sumarme y dar visibilidad", añade.

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