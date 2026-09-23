El inesperado 'frikismo' de Daniel Grao por Michael Jackson: "Ponía los conciertos y me imaginaba que era yo"

Daniel Grao parece tener estudiado al Rey del Pop al milímetro al demostrar en Cara al Show cómo es capaz de reconocer canciones del artista únicamente por sus característicos gritos.

Daniel Grao ha sido el primer invitado del tercer programa de Cara al Show de Marc Giró, donde ha acudido para presentar la nueva serie 'A la deriva', ya disponible en atresplayer y próximamente en Antena 3 en Prime Time. Lo que no esperaba el presentador de laSexta era descubrir el particular nivel de fanatismo del actor por Michael Jackson.

A ritmo de 'Billie Jean', el actor ha sorprendido al público del programa con una entrada en la que incluso se ha animado a imitar algunos de sus pasos más míticos del Rey del Pop. Una pasión que "viene de su adolescencia". "Me pasé bailando Michael Jackson para desfogar, era un momento complicado y a mí me ayudaba. Era intuitivo, ponía los conciertos y me imaginaba que estaba yo", recuerda el actor.

"Era un chaval tímido, introvertido, le veía que era poquita cosa, pero luego lo veía en el escenario y él se convertía en el Rey del Pop, ¡me he hecho actor por algo así!", reconoce el de Sabadell ante Marc Giró, quien quiere comprobar hasta dónde llegan realmente sus conocimientos, preparando para ello un reto a la altura de un auténtico experto: el juego 'Jackson 5'.

Puedes ver el juego completo y comprobar hasta dónde llega el 'frikismo' del actor en el vídeo sobre estas líneas.

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