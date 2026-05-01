VÍDEO | Un hombre comparte sus mejores trucos para imitar a Michael Jackson

Una semana después del estreno de 'Michael', la película que cuenta la biografía del llamado rey del pop, un vídeo que se ha viralizado en redes sociales muestra los mejores trucos para imitar a Michael Jackson.

Michael Jackson ha vuelto a nuestras vidas este mes de abrir por la (primera parte) película 'Michael' que se estrenó el pasado viernes en los cines y que cuenta la biografía del llamado rey del pop, fallecido en 2009, con solo 50 años, y protagonizada por su propio sobrino, el cantante y actor Jaafar Jackson (29 años).

Tal como contó en este programa nuestro experto en cine, Alberto Rey, que esta primera parte cuenta la vida del cantante hasta 1988, esto es, la película termina con 'Bad', su séptimo álbum. Película que Rey, eso sí, sentenció con solo 'dos albertitos' y dos muy raspados: "Es una película cursi a más no poder", decía.

Ahora, una semana después de su estreno, un vídeo se ha viralizado en redes sociales donde un hombre comparte los mejores trucos para imitar al que fuera el rey del pop. Un vídeo que, como bromea Miki Nadal, "demuestra que con tiempo, práctica y el profesor adecuado puedes conseguir no bailar como Michael en una sola tarde". En el vídeo podemos ver un extracto de este vídeo y los chascarrillos de nuestros zapeadores.

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