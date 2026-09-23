"Come almohadas", "come pollas" o "te mataré": los mensajes de odio a Marc Giró tras sus monólogos sobre la crisis humanitaria en Ceuta

Marc Giró se ve obligado a incluir de nuevo en su monólogo inicial la subsección 'Hate Oír', un espacio en el que escucha las quejas de sus 'haters'. Pero esta vez, uno de ellos ha ido un paso más allá y el asunto va a acabar en los tribunales.

Marc Giró sí que se lo pasa "pipas" a pesar de los mensajes de odio que ha recibido a través de las redes sociales a raíz de sus dos últimos monólogos de Cara al Show, en los que hablaba sobre la crisis humanitaria de Ceuta. El presentador, haciendo honor a los principios de representatividad y equidad de los que presume este programa de laSexta, decide darles su espacio a estas palabras... y por supuesto, ponerlas en el lugar que se merecen. Así, da la bienvenida de nuevo a la sección titulada 'Hate Oír', en la que recoge algunos de los post más desconcertantes, absurdos o inquietantes que le han dedidado por internet.

Un ejemplo de ellos es el que escribe @BECAES_: "Vamos a disfrutar cuando los hijos de puta sin talento ni puta gracia como Marc Giró vuelvan a vivir en las alcantarillas de las que nunca tuvieron que salir". Giró responde después de remangarse y lo hace con las dos últimas frases del tweet: "Hay que estar mal de la cabeza para escribir semejante mierda. No habéis visto nada".

Un pasito más allá va @mejias5662 quien lo llama directamente "come almohadas", algo en lo que, a juzgar por lo que vemos a continuación, tiene toda la razón. El presentador responde mientras degusta un rico cojín. Esperamos que el relleno sea de algodón de azúcar.

@ivanfabian970 es más creativo. Con emojis de una rata, un payaso y un vómito compone su queja. Una escena que recrean en el programa de laSexta, con una rata de dimensiones humanas, Giró poniéndose una nariz de payaso y una persona vomitando en directo.

Pero la palma se la lleva el último mensaje, que es poesía para nuestros oídos. "Eres un maricas come pollas de Sánchez", le dice. Y esto es solo el arranque. Después, habla sobre el fascismo, asegurando que "lo inventó un socialista italiano", llamado Mussolini. "Facha tú y tu puta madre guarra", añade (no sabemos si le falta la coma del vocativo o no).

Este 'hater' cree que a Giró le "suda la polla Ceuta" y culpa a Sánchez, (el dueño de Marc, al parecer) mencionando además al rey de Marruecos. "Dijiste que los fachas se lo pasan 'pipas' será que tu dueño se lo pasa pipa, no existe la extrema derecha, tu dueño Sánchez sí es la extrema izquierda fascista", asegura.

Y ahora sí, comienzan las amenazas: "Si te veo por ahí te arranco la mandíbula inferior con una barra de acero inoxidable, hijo de perra, me cago en tus muertos, te estás riendo de las víctimas, te juro que si te veo en persona pillas palos, estás cobrando con dinero público robado de nuestros impuestos para decir que los fachas se lo están pasando 'pipas'". No contento con lo escrito, continúa: "Apuesto que tu dueño Sánchez le da polla también a tu puta madre de mamar, si los magrebíes tocan a una prima mía de Ceuta, te mataré a ti y a cada uno del Gobierno hablo en serio, vamos a ver quién se lo pasará pipas pedazo de carne sin cerebro, los verdaderos fachas sois vosotros, tengo muchas ganas de partirte la cabeza". Remata el mensaje con algunos emojis que van en la misma línea de lo que quieren decir sus palabras.

Marc Giró responde a estas palabras de la única manera que puede hacerse: poniendo una "denuncia por amenazas de muerte del artículo 169 del código penal". "Y constituye además un delito de odio según el artículo 510 del código penal por orientación sexual", advierte el presentador, mostrando la demanda a cámara y comiendo pipas con tranquilidad, como no podía ser de otra manera. Él sí que se lo pasa "pipas".

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