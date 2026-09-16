Marc Giró desmonta los prejuicios sobre los migrantes en su monólogo: "¿De dónde ha sacado 5.700 millones Mohamed VI?"

A raíz de la crisis humanitaria de Ceuta, Marc Giró carga en su monólogo contra los prejuicios que se repiten en "corrillos fachosos" sobre las personas migrantes: "'Si tiene teléfono móvil, tan mal no estarán'".

"Vamos a repasar algunas de las ideas sobre las personas migrantes que se deslizan en corrillos fachosos estos días más que nunca a causa de la crisis humanitaria de Ceuta", comienza Marc Giró su monólogo en 'Cara al Show', poniendo como ejemplo la sorpresa que generan algunos discursos al descubrir que las personas migrantes que han conseguido llegar a Ceuta "llevan un teléfono móvil". "Te dicen: 'Si tiene teléfono móvil, tan mal no estarán'", ironiza.

El presentador de laSexta contrapone esta preocupación con otra cuestión que despierta mucha menos atención, como "la fortuna personal del rey de Marruecos, Mohamed VI, estimada en unos 5.700 millones de dólares". "Entre saber de dónde se ha sacado una persona migrante su móvil y saber de dónde ha sacado el rey de Marruecos 5.700 millones de dólares, preferiría saber esto", asegura el catalán, que también arremete contra quienes relacionan automáticamente a las personas migrantes, "especialmente a las de origen africano", con el terrorismo. "Ya eres terrorista,terrorista hasta que se demuestre lo contrario", critica.

Para desmontar esta idea, Giró plantea cómo sería el supuesto plan de un terrorista que intentase entrar en Europa nadando desde Marruecos: "¿Cómo creen que funciona esto del terrorismo? ¿Qué viene el jefe de los terroristas, te dice que te cuelgues dos bombas del cinturón, te tires al mar y que aprovechando el follón entres a nado a Ceuta?", bromea el presentador, zanjando su monólogo con "otro soniquete que también retumba mucho".

"Normalmente se dirigen machaconamente contra personas humanistas progresistas o de izquierdas o sea, Javier Bardem, con 'si tanto de preocupan los moros, llévatelos a tu casa'. Ahí el reproche tiene algo de verdad, siempre podríamos hacer algo mas, pero a veces no hacer nada o no decir nada es mejor que hacer según qué", sentencia Giró.

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