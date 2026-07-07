Carta abierta de Marc Giró a Feijóo: "La historia reciente de España nos ha enseñado que para gobernar hay que engañar a los catalanes"

Marc Giró lanza esta carta abierta a Feijóo desde el plató de Cara al Show para explicarle en su monólogo cómo lograr gobernar. Por ejemplo, "aprendiendo a hablar y engañando a los catalanes".

"Para la desesperación de los partidos de derecha, y cuando digo de derecha quiero decir ultraderecha, derechona, semiderecha, los de centro y Felipe González, Pedro Sánchez ha anunciado que tiene intención de agotar la legislatura y volverse a presentar para presidir el Gobierno de España en 2027", destaca Marc Giró en el arranque de su ya tradicional monólogo en el plató de Cara al Show.

"Los conservadores están haciendo todo lo que pueden para derrocarlo con mucho tesón, pero no está sirviendo para nada", afirma Marc Giró, que destaca que Sánchez es "insaciable" y aguanta como "el gotelé", que "es dificilísimo quitártelo de encima". Sin embargo, como el presentador de Cara al Show es "buena persona, de izquierdas y cualquier sentimiento humano le atañe" quiere explicar a la "ansiosa, doliente y desanimada derecha de este país qué podría hacer para ganar las elecciones".

Por eso, Marc Giró realiza en este vídeo "una carta abierta al jefe de la oposición, don Alberto Núñez Feijoó": "Querido Alberto, si quieres llegar a ser presidente de este país, lo primero que te recomiendo es que reces a todos los santos y santas para que Begoña Gómez no se culpable ni vaya a prisión tras ser acusada de no sabemos qué, porque si eso pasara, vais a ver la creación de una mártir y saldrán votantes de izquierdas de debajo de las piedras".

Y es que "el votante de izquierdas, a diferencia del de derechas, Alberto, y tú deberías saberlo, es muy tiquismiquis, se cree un ser de luz, y tiende a la mística, por eso, le encanta Rosalía y ha llorado viendo al papa", destaca Marc Giró, que resalta en el vídeo lo que "le gusta al votante de izquierdas una diva con túnica". "Otra cosa que deberías hacer si quieres presidir a España es aprender a hablar, a hablar catalán", señala el presentador, que reflexiona en el monólogo: "Yo ya sé que en tu partido vais justos en memoria histórica, pero la historia reciente de España nos enseña que para gobernar este país hay que engañar a los catalanes".

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