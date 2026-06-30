Pedro Sánchez asegura que apoya a la presidenta de la SEPI tras su imputación: "Por supuesto, claro que sí"

Los detalles El Ejecutivo ya trasladó, tras conocer la decisión del juez, que mantiene "toda la confianza" en ella porque, a su juicio, en las diligencias "no aparece ningún elemento que la comprometa".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado su firme respaldo a Belén Gualda, presidenta de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), tras su imputación en el 'caso Leire Díez' por presuntas irregularidades en contratos públicos. Sánchez, al ser cuestionado sobre su apoyo a Gualda, afirmó su confianza en ella, respaldando la postura del Ejecutivo que considera que no hay elementos comprometedores en las diligencias. Destacaron el "gran trabajo" de Gualda al frente de SEPI, subrayando el rigor de los expedientes del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE). El magistrado citará a los investigados, incluyendo a figuras como José Vicente Berlanga y Carlos López de las Heras, por indicios de criminalidad.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado su respaldo firme a la presidenta de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, después de su imputación en el 'caso Leire Díez' por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos para el cobro de comisiones irregulares.

"Por supuesto, claro que sí", ha asegurado el jefe del Ejecutivo al ser interrogado sobre si apoya a Gualda, imputada junto a otras 24 personas por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. El presidente ha hecho estas declaraciones a la salida de un acto en el que ha presentado el plan de integración y ciudadanía, en la sede del Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM).

De este modo Sánchez ha asumido en primera persona el respaldo a Gualda que el Ejecutivo ya trasladó en la víspera, cuando manifestó que mantiene "toda la confianza" en ella porque, a su juicio, en las diligencias "no aparece ningún elemento que la comprometa" según indicaron fuentes gubernamentales.

En este sentido defendieron el "gran trabajo" que está realizando al frente de una empresa pública que, destacaron, logró "salvar miles de empleos".

Desde el Gobierno subrayaron además el "rigor" de los expedientes del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) cuyas adjudicaciones está investigando la Justicia.

El magistrado citará próximamente a declarar a los investigados entre los que se encuentran el expresidente de la empresa pública Enusa José Vicente Berlanga; el CEO de Tubos Reunidos, Carlos López de las Heras y el fundador de Forestalia, Fernando Samper, entre otros, al encontrar "indicios de criminalidad", según recoge en una providencia a la que tuvo acceso laSexta.

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