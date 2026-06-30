El monólogo de Marc Giró sobre la España plurinacional: "Con ladrillos de todas las comunidades, pero el cemento de la españolidad más casposa"

El presentador de Cara al Show reflexiona sobre la sentencia que avala el 25% de castellano en las escuelas catalanas y defiende una España verdaderamente plural, en la que las lenguas cooficiales tengan presencia en todo el Estado.

"Siento insistir en este tema", comienza diciendo Marc Giró antes de analizar la resolución judicial que respalda la impartición de al menos un 25% de las clases en castellano en las escuelas catalanas.

"Leyendo la sentencia tienes la sensación de que la lengua castellana está discriminada y perseguida en Cataluña, lo cual puedo negar de raíz. Porque no sé si lo habrán notado, pero yo, que he nacido en Cataluña y he estudiado en catalán desde el parvulario hasta la universidad, hablo un castellano con suficiente empaque como para poder ganarme la vida presentando un programa de televisión como este", afirma el presentador del programa, criticando, además, que el fallo ponga en duda la capacidad de los alumnos no catalanohablantes para aprender una nueva lengua: "¡Pero qué desconfianza en la juventud española tiene este tribunal!".

Una resolución judicial que ha sido recibida en Cataluña, según apunta Giró, como "un mazazo". "Y, por supuesto, con gran algarabía por la derecha ibérica, podría, sin embargo, no ser tan mala noticia", apunta.

"Ahora que, después de la agotadora visita del Papa de Roma y del Mundial de fútbol, se está poniendo de moda un españolismo regionalista y folclórico adornado con todas las banderas de todas las comunidades autónomas, que apela a un humanismo mágico con tintes de cuento de hadas, en el que todos somos felices, y a una unidad que me recuerda a los anuncios de United Colors of Benetton de los años ochenta, quizá sea el momento de abogar por una España plural. Pero tan plural que las lenguas cooficiales de cada región sean cooficiales en todo el Estado español". señala el presentador de Cara al Show.

"Así pues, en esta España tan diversa y tan hermanada, los niñes de todo el Estado aprenderían, aparte de la lengua de su región histórica, todas las demás. ¡Niñes de Extremadura aprendiendo euskera! ¡Niñes de Baleares aprendiendo gallego! ¡Hagamos clases de muñeira en Fuerteventura! Cuanto más tiempo dedique nuestra chavalería a aprender esto, menos tiempo dedicarán al botellón o a ver neonazis...", exclama.

"Seamos lo que queramos sin la necesidad de ser tan españoles, porque tengo la sensación de que, cuando nos venden la España plurinacional, nos venden una España construida con ladrillos de todas las comunidades, pero cuyo cemento sigue siendo la españolidad más casposa", zanja Marc Giró.

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