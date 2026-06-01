Candela Peña se sube al ascensor de Cara al Show con Marc Giró este martes: "Creo que voy a la sexta"

Candela Peña se sube al ascensor de Cara al Show con Marc Giró, las glorias cabareteras y demás personajes variopintos sin saber que el presentador va a decir las palabras "joya" y "Zapatero" y provocar la aparición de la UCO.

"¿A dónde va?", preguntan las Glorias Cabareteras al ver a Candela Peña colarse en el mismo ascensor que ellas, Marc Giró, el gato y la Giró's Boy Band. La actriz se queda pensativa un segundo. "Creo que a la sexta". Lo dice sin demasiada convicción, como quien entra en un ascensor y cambia de cadena al subir de piso. Eso sí, con un estilazo y un glamur que poco tienen que envidiar a los de nuestro presentador.

De hecho, el outfit de Marc capta inmediatamente la atención de la ganadora de tres premios Goya. "Ay, me encantan los zapatos", reconoce ella. "Bueno, son las joyas del zapatero", responde él, encantado de haberse conocido.

Y entonces sucede. Las luces empiezan a parpadear. Saltan las alarmas. El ascensor se detiene. Y es que pronunciar "joyas" y "zapatero" en los tiempos que corren y en la misma frase tiene consecuencias.

La UCO ya está de camino.

Cara al Show con Marc Giró, este martes a las 23:00 h en laSexta. Con Candela Peña.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido