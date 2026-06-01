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La emoción de Sara Carbonero al dedicar su Medalla de Oro de Castilla-La Mancha a su madre, recientemente fallecida

Un mes y medio después de la muerte de su madre, Sara Carbonero ha recogido la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha y se la ha dedicado a la mujer que lo dio todo por ella.

La emoción de Sara Carbonero al dedicar su Medalla de Oro de Castilla-La Mancha a su madre, recientemente fallecida

Visiblemente emocionada, Sara Carbonero ha recibido la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha, como podemos ver en estas imágenes que recoge Aruser@s. La periodista toledana fue una de las 36 galardonadas del evento y no pudo contener las lágrimas al recordar a su madre recientemente fallecida. "Cuando me enteré de que iba a recibir este premio, mi mamá ya estaba muy malita en el hospital", cuenta a los allí presentes. "Ella es la responsable de que yo sea la persona que soy. Me lo dio todo y del mismo modo, todo lo que hago es por ella", asegura.

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