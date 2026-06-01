El susto de una joven al descubrir que tiene el mismo cuadro que aparece en una película de terror: "¡Qué mal rollo!"

Lo que parecía una noche de 'peli y manta' acabó en una experiencia traumática para '@laurazurron' al ver que uno de los cuadros que aparecía en la película de terror era igual al que tenía colgado en el salón.

Las películas de terror no son para todo el mundo. Hay quienes las disfrutan y quienes apenas pueden verlas sin dejar alguna luz encendida por el miedo que les provocan. Pero lo que le ocurrió a Laura Zurrón, en TikTok '@laurazurron', supera cualquier expectativa.

La joven estaba viendo una película de terror cuando, de pronto, se percató de un detalle que la dejó completamente descolocada. El cuadro que aparecía en una de las escenas era exactamente el mismo que ella tiene colgado en el salón de su vivienda. "¡Qué mal rollo! A mí estas cosas me acojonan un montón, y encima estoy sola en casa", exclamada asustada, como podéis ver en el vídeo sobre estas líneas.

"Ese cuadro respira. Yo tendría un ojo abierto por si acaso, a ver qué hace el cuadro", ha comentado Alfonso Arús por su parte desde el plató.

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