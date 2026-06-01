Alfonso Arús se siente identificado con Carliyo y su búsqueda de cromos: "Eso da mucha más rabia"

Alfonso Arús rememora una de sus anécdotas más frustrantes como coleccionista de cromos tras ver el vídeo de Carliyo aprovechando el descanso de un partido para intercambiar las estampas que le faltaban.

De Alfonso Arús ya sabíamos que era un apasionado coleccionista de cromos y que solía recorrer mercadillos en busca de las piezas más difíciles de conseguir. También que Angie Cárdenas perdió uno de los cromos más codiciados de su colección de la temporada 2011-2012, una pieza que, según ha contado en más de una ocasión, jamás volvió a aparecer.

La anécdota ha resurgido después de que el creador de contenido Carliyo compartiera un vídeo en el que aprovecha el descanso del partido entre Zaragoza y Málaga para intercambiar cromos con otros aficionados.

"Si te falta un cromo muy emblemático, te da rabia, pero al final no deja de ser una figura importante. Sin embargo, si te falta un jugador completamente desconocido, eso da mucha más rabia", ha reflexionado Alfonso Arús en el plató.

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