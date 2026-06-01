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La venganza

Farmaceútico Fernández desvela todos los secretos que ha descubierto de los pasajeros del 'vagón silencioso' del AVE

El conocido creador de contenidos Farmacéutico Fernández se venga en este vídeo viral que recoge Aruser@s de aquellos que no han cerrado la boca en el vagón del silencio del AVE.

Farmaceútico Fernández desvela todas las conversaciones de las que se ha enterado en el 'vagón silencioso' del AVE

Farmacéutico Fernández había pagado para ir en el vagón silencioso del AVE en un viaje que salió a las 7 de la mañana. Sin embargo, no ha logrado encontrar la paz que tanto anhelaba porque los pasajeros se han puesto a hablar por teléfono. En este vídeo viral que recoge Aruser@s el famoso creador de contenidos se venga de todos aquellos que no dejaban de parlotear y desvela sus secretos a su público. En el plató del programa de laSexta, Alfonso Arús aprovecha para cargar contra quienes hacen lo mismo en los restaurantes.

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