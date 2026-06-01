David Beckham se rodea de amigos VIP para comentar el fútbol: "¡Pero si está Ross de 'Friends'!"

"Me encanta que los comentaristas sepan cero de fútbol", señala Alfonso Arús en Aruser@s tras saber quiénes son los personajes VIP que acompañan a David Beckham a comentar los partidos. Mick Jagger, Tom Cruise, David Schwimmer o Tom Brady son algunos de los invitados.

David Beckham se rodea de amigos VIP para comentar los partidos de fútbol del Inter de Miami y en Aruser@s repasan la sorprendente lista de famosos que le acompañan en esta aventura. "Me encanta que los comentaristas sepan cero de fútbol", señala Alfonso Arús en el plató del programa de laSexta tras saber que a su lado están el cantante de The Rolling Stones Mick Jagger, o los actores Tom Cruise y David Schwimmer -sí, Ross en 'Friends', como señala Tatiana Arús.

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