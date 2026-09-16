Ada Colau homenajea la mítica escena lésbica entre Rocío Dúrcal y Bárbara Rey y a un colectivo FLINTA: "Me siento extraña"

Al ritmo de la Giró's Boy Band, que toca 'A quién le importa', Ada Colau entra pisando fuerte en el plató de Cara al Show. El outfit elegido para tal ocasión llama la atención del presentador, Marc Giró.

Suena 'A quién le importa', de Alaska y Dinarama y Ada Colau entra en el plató de Cara al Show al ritmo de la Giró's Boy Band. Marc Giró espera a la exalcaldesa de Barcelona con los brazos abiertos. Por delante les queda una entrevista en la que habrá espacio para hablar sobre su etapa en el ayuntamiento, el "frente común de izquierdas", la gestión del Gobierno en la crisis de Ceuta, la vivienda e incluso el erotismo y el amor.

Pero, antes de todo esto, algo en el 'outfit' de Colau llama poderosamente la atención de Giró: su camiseta, con 'brilli brilli', como a él le gusta. Ada le ha dado muchas vueltas a su look. Tras pensar mucho en qué debía ponerse para la ocasión -después de todo, está ante el presentador más guapo y con más estilo de la historia de la televisión en España- y una amiga le ha dado la clave.

La camiseta hace referencia a un colectivo FLINTA (un acrónimo que agrupa a identidades de género y disidencias sexuales históricamente marginadas por el patriarcado y el sistema binario) barcelonés.

Lo de "Me siento extraña" es por una película del destape de los 70, en la que había una conocida y polémica escena lésbica entre Bárbara Rey y Rocío Dúrcal. "¡Viva el bollo!", termina exclamando Marc.

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