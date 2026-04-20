El vídeo viral de Madonna cantando por sorpresa con Sabrina Carpenter en Coachella: "Parecen la misma persona"

Madonna ha sorprendido al aparecer en el escenario de Coachella para cantar con Sabrina Carpenter. "Parecían dos generaciones, como si fueran madre e hija", afirma Tatiana Arús en este vídeo.

Tatiana Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia los mejores momentos del Festival de Coachella 2026. Y es que el festival va llegando a su fin con tras seis días llenos de música.

Sabrina Carpenterha sido una de las artistas más populares de la edición de este año, en la que ha protagonizado muchos cambios de vestuario y una gran puesta de escena. En su segundo concierto, la joven ha llamado la atención al cantar sobre un chorro de agua. "Me parece que había exceso de agua", afirma Tatiana Arús al enseñar el momento en este vídeo, donde Alfonso Arús alucina: "Aquí ha habido un reventón, claramente tienen que llamar al fontanero porque se está disparando".

Por otro lado, la colaboradora destaca la aparición por sorpresa de Madonna en el concierto de Sabrina Carpenter: "Ella estaba interpretando su tema 'Juno' y salió al escenario 20 años después Madonna". "Parecían dos generaciones, como si fueran madre e hija", afirma Tatiana Arús en el plató de Aruser@s, donde señala que "parecen la misma persona, años después". Por su parte, Alba Gutiérrez destaca que Madonna lo ha hecho "muy bien" teniendo en cuenta que "la última vez que apareció en directo la voz no era la mejor".

Por su parte, Justin Bieber transformó su primer concierto en un homenaje a su carrera y a sus inicios al cantar 'Baby', una de las canciones de sus inicios. Y es que el cantante lo hizo a través de una especie de karaoke en el que iba pasando imágenes de sus inicios con vídeos de Youtube. Además, entre el público se encontraba su hijo y su mujer, Hailey Bieber.

Por otro lado, en su último concierto en el festival, el joven sorprendió al compartir escenario con Billie Eilish. "En ese momento tenía que subir su mujer, pero como es conocedora de que Billie es muy fan de Justin desde pequeña, le dijo que subiera ella", explica Tatiana Arús.

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