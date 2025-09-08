De Sabrina Carpenter a lo Britney Spears a la 'marcha' de Lady Gaga: los momentazos de los MTV

Lady Gaga, la más galardonada de los MTV, solo pudo estar 15 minutos ya que tenía que actuar en el Madison Square Garden. Por su parte, Sabrina Carpenter recordó a Britney Spears con su actuación.

"Estamos acostumbrados a ver cómo los cantantes descienden del cielo, pero la novedad en Nueva York ha sido salir de una alcantarilla", destaca Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, donde Tatiana Arús enseña el momento viral en el que Sabrina Carpenter sorprende a todos durante su actuación en los MTV al salir de una alcantarilla.

"Esto es muy novedoso", afirma la colaboradora de Aruser@s, que destaca que, incluso, "la tapa de la alcantarilla estaba personalizada con su nombre". Además, Tatiana destaca cómo Carpenter ha homenajeado a Britney Spears durante su actuación: "Todos los fans de Britney verán la similitud". "Nos tenemos que remontar a 2001 cuando Britney bailaba con un look muy parecido e, incluso, también caía agua".

Por su parte, Lady Gaga se ha llevado cuatro galardones, convirtiéndose en la artista más premiada. Sin embargo, la artista solo se pudo quedar 15 minutos en la gala ya que acto seguido actuaba en el Madison Square Garden.

"Esto es muy de Victoria Federica", bromea Alfonso Arús, que recuerda cómo a veces en el programa piensan que la sobrina del rey Felipe tiene una doble porque aparece en diferentes eventos casi a la vez.