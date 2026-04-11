Las estafas alrededor de Coachella: de alojamientos cancelados para ponerlos el doble de caros a invitaciones retiradas

Los detalles "El propietario canceló dos semanas antes del festival, diciendo que había vendido la casa y la volvió a subir por más del doble del precio", afirma uno de los afectados.

Coachella, uno de los festivales más destacados del mundo, ha dejado a varios asistentes con experiencias amargas este año. Muchos se enfrentaron a cancelaciones de última hora en sus alojamientos, con propietarios que retiraron sus ofertas solo para volver a publicarlas a precios mucho más altos. Un afectado relató cómo su reserva fue cancelada dos semanas antes del evento, con el argumento de que la propiedad había sido vendida, solo para verla nuevamente en el mercado al doble del precio. Además, algunos influencers han perdido sus invitaciones debido a decisiones de las agencias, mientras que otros descubrieron que sus entradas eran falsas. Así, muchos se han quedado con la ropa y accesorios listos, pero sin poder asistir al festival.

Coachella es el viaje del año para muchos, pero parece que a alguno se le ha acabado pronto. Desde alojamientos cancelados a última hora hasta entradas que nunca llegaron, las redes se han llenado de vídeos que cuentan el mismo problema con el alojamiento: su reserva es cancelada pero a las pocas horas reaparece en la página.

"El propietario canceló dos semanas antes del festival, diciendo que había vendido la casa y la volvió a subir por más del doble del precio", afirma uno de los afectados.

Hay otros que sí tienen donde alojarse, incluso el outfit puesto y la purpurina en la mano, pero se han visto afectados por otra de las estafas que rodean a uno de los festivales más impresionantes y multitudinarios del mundo. "Se supone que tenía que irme a Coachella literalmente en dos días.. y acabo de recibir un mensaje diciendo que no vamos a ir a ningún lado", lamenta una influencer.

Algunas agencias que llevan a influencers como ella les han quitado la invitación. Y, cómo no, también hay quien ha comprado entradas falsas: "Nos metimos a la alberca, empezamos a ver qué outfits nos ibamos a poner.. pero no pasó".

Ahora tendrán que buscarle otro uso a esas botas que ya no van a pisar Coachella.

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