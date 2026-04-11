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Las estafas alrededor de Coachella: de alojamientos cancelados para ponerlos el doble de caros a invitaciones retiradas

Los detalles "El propietario canceló dos semanas antes del festival, diciendo que había vendido la casa y la volvió a subir por más del doble del precio", afirma uno de los afectados.

Las estafas alrededor de Coachella: de alojamientos cancelados para ponerlos el doble de caros a invitaciones retiradas
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Coachella es el viaje del año para muchos, pero parece que a alguno se le ha acabado pronto. Desde alojamientos cancelados a última hora hasta entradas que nunca llegaron, las redes se han llenado de vídeos que cuentan el mismo problema con el alojamiento: su reserva es cancelada pero a las pocas horas reaparece en la página.

"El propietario canceló dos semanas antes del festival, diciendo que había vendido la casa y la volvió a subir por más del doble del precio", afirma uno de los afectados.

Hay otros que sí tienen donde alojarse, incluso el outfit puesto y la purpurina en la mano, pero se han visto afectados por otra de las estafas que rodean a uno de los festivales más impresionantes y multitudinarios del mundo. "Se supone que tenía que irme a Coachella literalmente en dos días.. y acabo de recibir un mensaje diciendo que no vamos a ir a ningún lado", lamenta una influencer.

Algunas agencias que llevan a influencers como ella les han quitado la invitación. Y, cómo no, también hay quien ha comprado entradas falsas: "Nos metimos a la alberca, empezamos a ver qué outfits nos ibamos a poner.. pero no pasó".

Ahora tendrán que buscarle otro uso a esas botas que ya no van a pisar Coachella.

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