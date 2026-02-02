De Justin Bieber en calzoncillos a Lady Gaga cantando 'Abracadabra': las actuaciones de los Premios Grammy

Tatiana Arús enseña en este vídeo las actuaciones más destacadas de los Premios Grammy 2026. "¿Te imaginas que los cantantes de mi época salieran así?", se pregunta Alfonso Arús al ver a Justin Bieber en calzoncillos.

Bad Bunny ha hecho historia en los Premios Grammy al ganar el premio a mejor álbum del año con su disco 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS', el primero totalmente en español. Además, el puertorriqueño ha dedicado el reconocimiento a su madre y a su país y ha arremetido contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) durante su discurso en los premios Grammy: "No somos salvajes no somos animales somos humanos y somos americanos".

Durante la gala ha habido actuaciones tan llamativas como la de Justin Bieber, que ha regresado a los Grammy cantando en calzoncillos en el escenario. "Desde 2022 no le veíamos", destaca Tatiana Arús en el plató de Aruser@s, donde Alfonso Arús bromea sobre que el cantante "gasta poco en vestuario". "Vamos a peor", critica el presentador de Aruser@s, que reflexiona: "¿Te imaginas que los cantantes de mi época salieran así?, ¿te imaginas a Mocedades en calzoncillos?".

Por otro lado, Sabrina Carpenter ha transformado el escenario en un aeropuerto durante su actuación mientras que Lady Gaga, que ha ganado el premio a Mejor Álbum Vocal, ha interpretado 'Abracadabra'. "Buena puesta en escena pero es raro que no haya hecho algo más arriesgado", asegura Tatiana Arús, que enseña tabién "cómo Bruno Mars tiñó de rojo con corazones el escenario". Puedes ver estas y más actuaciones en el vídeo principal de esta noticia.

