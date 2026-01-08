Hailey Bieber imita a Gisele Bündchen en Victoria's Secret y Rihanna saca su nueva colección para San Valentín

Sí, ya han arrancado las campañas de San Valentín y Rihanna y Hailey Bieber se han convertidos en dos de las grandes protagonistas, como puedes ver en este vídeo.

Rihanna ha lanzado su próxima colección para San Valentín. "¡No puede ser!", destaca Alfonso Arús, que se pregunta cómo podemos estar ya en San Valentín si "hay gente que no ha quitado aún el árbol de Navidad".

"Acabamos de salir de un tsunami y nos metemos en otro", afirma el presentador, que no da crédito. Por otro lado, Alfonso Arús destaca que Rihanna no es la única famosa que ha protagonizado una campaña de lencería para San Valentín. Hailey Bieber, mujer de Justin Bieber, protagoniza la nueva campaña de Victoria's Secret para San Valentín.

"Se ha metido en un baúl para pintarse las uñas", destaca Tatiana Arús, que explica que "además han adjuntado algunas de las prendas que se pueden adquirir de la nueva colección y un especial para San Valentín". Además, la colaboradora destaca que "el rojo se ha convertido en el gran protagonista" y recuerda que se trata de "una campaña que ya lució Gisele Bündchen en los años 90".