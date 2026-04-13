El vídeo viral del hijo de tres años de Jermaine Jackson bailando en el estreno de 'Michael' en Berlín

Jermaine Jackson ha tenido que llevarse a su hijo de tres años en brazos en el estreno de 'Michael' en Berlín. "De tal palo, tal astilla", destaca Alfonso Arús.

"De tal palo, tal astilla", destaca Alfonso Arús, que enseña en este vídeo cómo "el hijo de tres años de Jermaine Jackson ha acaparado todas las miradas" de la premier de la película biográfica 'Michael' en Berlín, donde se ha puesto a bailar vestido como Michael Jackson.

"Al final ha sido su propio padre el que ha tenido que cogerle en brazos para sacarle del photocall mientras el pequeño pataleaba porque no se quería ir", explica Tatiana Arús al ver las imágenes en el plató de Aruser@s. "Me encanta que tenga que ser el padre el que diga 'para casa, a dormir'", afirma Alfonso Arús.

Así es el tráiler de la película de Michael Jackson

Los fans de Michael Jackson, por fin, han podido disfrutar del primer tráiler de 'Michael', la película basada en la historia del cantante, interpretado por su sobrino, Jaafar Jackson. Y es que el biopic de Michael Jackson es de las películas más esperadas de 2026 y la actuación de Jaafar Jackson promete ser una de las más aplaudidas. Puedes verlo aquí.

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